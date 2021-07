인증 받으면 안전? 진짜 안전한 침대 매트리스는?

국내외 인증 확인, 유해 물질 검출 여부 확인해야

[아시아경제 김종화 기자] 2018년 '라돈 사태' 이후 매트리스의 안전성에 대한 소비자들의 관심과 우려가 커졌다. 나와 내 가족들이 사용할 안전한 침대 매트리스를 찾는 이들을 위해 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 메모리폼 매트리스 잘 고르는 방법에 대해 조언했다.

유해물질이 검출되지 않아야 안전한 매트리스라고 할 수 있다. 라돈은 방사성 물질이자 1급 발암물질로 지정된 대표적인 유해물질이다. 세계보건기구(WHO)는 폐암 발병 원인 3~14%를 라돈이 차지하고 있다고 보고했다.

포름알데히드나 총휘발성유기화합물(TVOC) 검출 여부도 확인해야 한다. 포름알데히드는 새집증후군의 원인이 되는 물질 중 하나로 피부질환과 호흡기 질환 등을 유발한다. TVOC는 벤젠, 톨루엔 등 공기 중으로 증발하는 유기화합물의 총칭으로 환경과 인체에 모두 유해하다고 알려져 있다.

내가 사려는 제품이 유해물질 없는 안전한 매트리스인지 소비자들의 판단을 도울 수 있도록 국내외에 다양한 안전 인증제도가 마련돼 있다. 국제적 안전 인증제도인 CertiPUR-US®와 OEKO-TEX®는 매트리스의 성분이 인체에 해를 미치는지 검증하는 과정이 철저해 신뢰성이 높다.

국내에서는 KC 인증 제도를 통해 소비자들의 안전을 도모하고 있다. 인증제도는 안전성을 판단할 수 있는 좋은 지표가 되지만 모든 제품에 대한 안전을 보장하지는 않는다는 점 역시 알아야 한다. 일반적으로 전수 조사가 아닌 최대 30개 정도의 샘플을 통해 검사를 시행하기 때문이다.

프로젝트슬립의 매트리스는 세계 안전 기준에 부합하는 전문 설비와 고급 원료로 제작됐다. KC, CertiPUR-US®, OEKO-TEX® 인증을 모두 획득했으며, 라돈과 포름알데히드, TVOC를 포함한 모든 유해물질이 검출되지 않았다.

프로젝트슬립은 원재료부터 완제품에 이르는 공정 전체를 관리한다. 서울 청년 프로젝트 사업을 통해 서울시, 혁신기업 등과 함께 공공 수면 개선을 위한 매트리스 개발을 시작한 만큼 공익과 사회에 기여하고자 노력한다.

프로젝트슬립 관계자는 "소비자 모두가 편안한 마음으로 휴식할 수 있는 매트리스를 제조하기 위해 많은 노력을 쏟고 있다"면서 "안전 인증을 받았고, 유해·발암물질도 없는 프로젝트슬립 메모리폼 침대를 안심하고 사용하시길 바란다"라고 전했다.

