에듀윌 “맞춤형화장품 조제관리사 한권끝장 수험서, 7월 베스트셀러 1위 유지”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 자사의 ‘2021 에듀윌 맞춤형화장품 조제관리사 한권끝장’ 수험서가 온라인서점 예스24의 기타·신규자격증 부문에서 7월 둘째 주 베스트셀러 1위 지키는데 성공했다고 밝혔다.

이 수험서는 식품의약품안전처 학습가이드를 반영한 이론과 화장품 관련 전문 교수진이 집필에 참여한 것으로 예리한 출제경향을 담고 있다. 에듀윌은 개정된 관련 법령의 이해를 돕고자 자사 도서몰 사이트에 개정 사항을 공지 중이다.

수험서는 시험 기초를 마련해야 하는 초보 수험생을 위해 이론과 다양한 학습 보조장치를 포함하고 있는데 지난해 출제된 이론에는 ‘기출’ 표시를 해 집중 학습을 유도하고, 각 챕터 별 중요 내용은 ‘고득점 팁’으로 정리했다. 배운 내용 점검을 돕는 문제풀이도 마련됐다.

실제 난이도와 가장 유사한 문제를 제시하는 ‘실력 점검 모의고사’는 모바일 OMR에 답안만 입력하면 자동으로 채점, 성적분석 결과를 확인할 수 있다.

‘고난도 모의고사’에는 출제된 모든 문제를 분석한 결과를 토대로 난이도 및 출제 스타일을 실전과 가깝게 문제들만 구성했다. OMR카드도 동봉돼 시간 분배 연습도 병행할 수 있다.

수험생의 빠른 합격 지원을 위한 ‘자동 합격 패키지’로 ▲화장품 분야 전문 교수가 진행하는 ‘자동암기 무료특강’ ▲본문 내 ‘무료특강으로 자동암기!’ ▲핵심 이론을 한눈에 정리할 수 있는 ‘자동암기 브로마이드’ ▲식약처 고시 규정을 쉽게 이해하는 ‘빈출 법령노트’ 등도 마련됐다.

‘2021 에듀윌 맞춤형화장품 조제관리사 한권끝장’ 교재는 서점에서 만날 수 있다.

