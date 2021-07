에듀윌, 제98회 전산세무회계 시험 대비 '0원 합격반' 수강생 모집

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 오는 10월 3일에 시행되는 제98회 전산세무회계 시험 대비 '0원 합격반' 강좌를 운영 중이며, 현재 수강생 모집에 나섰다.

'0원 합격반'은 간편 환급, 수강 연장 시스템을 도입했다. 최종 합격자에게는 수강료 전액을 돌려주며, 불합격해도 수험표 사본 인증 시 12월 시험까지 강의를 연장해준다.

해당 강좌는 전산회계1급, 2급, 전산세무1급, 2급 자격증 취득을 위한 강의 서비스다. 지난해 수강생 설문조사 결과를 반영해 업계유일 1타 강사진 더블팀을 꾸렸다. 올해 과목 개편 사항에 따른 전산회계 1급, 2급 그리고 전산세무 1급, 2급 전 급수 베스트셀러 1위 교재 시리즈도 담았다.

업계유일 더블팀 구성으로 커리큐럼도 두 분야로 나눴다. '정석의 힘 ACE팀'은 교재 순서대로 기본 이론에 집중하며, '핵심공략 CORE'은 취업을 위한 실무도 터득한다. 수강생은 1:1 Q&A 게시판을 통해 교수진에게 피드백도 구할 수 있다.

부가 학습 자료로 '요약노트+무료특강'와 '미리 보는 가답안'이 제공된다. 합격 파이널 특강, 최신 기출문제 특강, 빈출 분개노트(*50명 한정) 등 특강 패키지도 추가했다. 취업 준비 과정을 담은 '왕초보 NCS 패키지'도 1개월 경험 가능하다.

‘0원 합격반’에 대한 자세한 안내는 에듀윌 전산세무회계 홈페이지에서 알아볼 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr