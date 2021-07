수제버거 브랜드 ‘이삭버거’ 베일 벗는다

대한민국 대표 토스트 이삭토스트가 만든 ㈜이삭(대표 김하경)의 버거 전문 브랜드 ‘이삭버거’가 19일 이삭버거 신사역키친을 오픈한다.

이삭버거는 그간 이삭토스트가 쌓아온 노하우를 토대로 오랜 시간 연구개발하여 런칭하는 수제 버거 전문 브랜드이다.

이삭버거는 기존 프랜차이즈 버거와 달리 주문과 동시에 그릴에서 즉석으로 제조한다.

주문과 동시에 100% 순 쇠고기가 신선한 양파를 그릴 위해 함께 올려 온도와 시간을 섬세히 조절하여 프레스 하는 어니언 스매쉬드 방식으로 구워 만드는 것이 특징이다.

이삭버거의 번 또한 일반 햄버거 빵이 아닌 브리오슈번을 사용함으로써 부드럽고 촉촉한 번이 이삭버거의 맛을 더욱 더 극대화한다.

이삭버거는 신선한 원재료 맛을 구현하기 위하여 모든 공정을 주문즉시 조리하는 것을 원칙으로 삼고 있으며, 자체 물류 시스템을 통해 식자재를 공수하고 이를 하나하나 정성을 담아 제조한다.

이삭버거 관계자는 “이삭버거는 최고의 품질을 자랑하는 제품을 합리적인 가격으로 공급하기 위해 오랜 기간 연구부서에서 제품개발을 진행했다. 이삭버거를 이용하는 모든 고객들에게 정성스럽게 만든 이삭만의 홈메이드 버거의 경험을 전달하겠다” 라고 밝혔다.

