프아플러스, 배민라이브서 과일엔 ‘카라바오 망고’ 첫 선… 성황리 마쳐

라이브 커머스 전문 기업 프아플러스가 프리미엄 열대과일 유통브랜드 ‘과일엔’의 첫 라이브 커머스 방송을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

과일엔은 15일 배민 쇼핑라이브를 통해 자사의 대표 상품 ‘글로리 망고’ 중 세계에서 가장 맛있는 망고로 등재된 ‘카라바오 망고’를 최대 25% 할인가로 선보였으며 시청자수 1만9천명의 기록을 달성, 성황리에 마쳤다.

이날 과일엔은 카라바오 망고세트와 더불어 특별한 사은품을 선보여 시청자들의 호응을 유발했다. 제품 구매 인증 시 집에서도 쉽게 스무디를 만들어 먹을 수 있도록 도와주는 ‘레디투스무디’ 1팩을 사은품으로 증정했다.

이날 방송의 대행을 맡은 프아플러스의 문기현 대표이사는 “탄탄한 제품력과 합리적인 가격 조건 덕분에 좋은 방송을 만들 수 있었다”며 “고객사에게 만족스러운 결과를 드린 것 같아 기쁘다”고 전했다.

프아플러스는 온라인 판매와 관련한 토탈 서비스를 제공하는 전문 대행기업이다. 온라인 유통부터 모바일 라이브 서비스까지 온라인 판매 통합 솔루션을 제시한다. 단순히 방송대행만 하는 것이 아니라 PD 및 쇼호스트 등 전문인력을 통한 컨설팅부터 홍보영상 제작까지 온라인 판매 A to Z를 선보인다.

현재 프아플러스는 네이버 쇼핑 라이브, SSF샵 등 각종 이커머스 플랫폼에서 각종 생활용품과 차량용품, 신선 식품 등 다양한 카테고리의 상품을 선보이며 완판 신화를 써내려가고 있다. 이와 같은 경험을 바탕으로 고객사의 성공적인 모바일 라이브 커머스를 견인하며, 다양한 기업 및 브랜드들과 협업을 진행 중이다.

라이브 커머스를 비롯, 온라인 판매와 관련한 모든 문의사항은 프아플러스 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr