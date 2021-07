정의선, 한 달 만에 다시 미국 출장길…대미투자 속도

올들어 세 번째…대미투자 계획 및 미래 모빌리티 사업 점검 목적

대한양궁협회장 자격으로 도쿄올림픽도 찾을 듯

[아시아경제 유제훈 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 한 달 만에 다시 미국 출장길에 올랐다.

16일 업계에 따르면 정 회장은 이날 오전 서울 강서구 김포국제공항에서 전용기편을 이용, 미국 출장에 나섰다. 정 회장이 미국 출장길에 오른 것은 올해 4월(미국 서부), 6월(미국 동부)에 이어 이번이 세 번째다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 3,000 등락률 -1.30% 거래량 321,896 전일가 231,500 2021.07.16 13:51 장중(20분지연) 관련기사 반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세외국인·기관 매도…코스피 하락 출발현대차, 고성능 N브랜드 전시공간 'N 시티 서울' 운영 close 그룹은 앞서 미국에 현지 전기차 생산 및 관련 설비 확충, 미래 성장동력 확보를 위해 74억달러(약 8조1000억원)을 투자키로 한 바 있다. 정 회장의 이번 출장은 대미투자 계획을 구체적으로 점검하는 한편, 미래 모빌리티 시장 사업 점검을 위한 것으로 풀이된다.

정 회장은 아울러 미국 출장 뒤엔 대한양궁협회장 자격으로 일본을 방문해 도쿄올림픽에도 참여할 예정이다. 정 회장은 오는 24일엔 도쿄 유메노시마공원 양궁장에서 열리는 양궁 혼성 단체전에서 대표단을 격려할 예정인 것으로 알려졌다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr