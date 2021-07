㈜에스티아이코리아, PGA프로가 직접 만든 퍼팅연습기 머니백개런티 이벤트

㈜에스티아이코리아(STI KOREA)는 실제 그린필드와 같은 성능을 내는 환경에서 퍼팅을 연습할 수 있는 퍼팅연습기 ‘STI퍼팅에이드S타입’의 500개 한정 머니백개런티 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

본 프로모션은 코로나19의 장기화와 미세먼지, 장마 등 환경적 요인으로 인하여 집에서도 손쉽게 퍼팅 연습을 하려는 고객이 늘어난 점을 고려하고, 또한 ‘STI퍼팅에이드S타입’의 제품 품질에 대한 자신감으로 기획했다는 것이 업체 설명이다.

퍼팅연습기 ‘STI퍼팅에이드S타입’은 PGA프로가 수년간의 필드경험, 레슨경험을 통하여 얻은 기존 퍼팅연습기의 문제점을 보완하여 만든 퍼팅연습기로, 실제 그린잔디와 같은 그린스피드(2.8~3.5m)가 실현되고, 잔디표면의 저항력으로 스퀴드 현상(볼이 구르지 않고 미끌리는 현상)이 적어 실제 그린필드와 비슷한 환경조성이 가능한 제품으로 알려졌다.

500개한정 머니백개런티 이벤트는 제품인 ‘STI퍼팅에이드S타입’에 대해 만족하지 않을 경우, 30일 이내에 환불을 받을 수 있는 500개한정 환불 보장 이벤트로, 자세한 내용은 에스티아이코리아 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이벤트 대상 제품인 ‘STI퍼팅에이드S타입’은 세계적인 인조잔디기업 STI(Synthetic turf International 본사 미국 조지아주)의 전문연구원이 개발한 퍼팅전용잔디 NP55으로 제작된 무소음 퍼팅연습기로, 업체 관계자는 “실제 잔디와 흡사하여 실전에서도 연습효과를 발휘할 수 있다는 점에서 국가대표, 상비군뿐만 아니라 유명프로들에게 알려졌다”고 강조했다.

