전통주갤러리 기획행사 ‘양조인과의 만남’, 코엑스 서울국제주류박람회서 성황리 치러져

서울 삼성동 코엑스에서 열린 전통주갤러리의 기획행사 ‘양조인과의 만남’이 성황리에 마무리됐다.

전통주갤러리는 7월 2일부터 4일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 B홀에서 열린 서울국제주류박람회에 홍보 부스를 차리고, 2일과 3일 양일간 박람회 전시장 내 세미나실에서 ‘양조인과의 만남’ 행사를 진행했다.

전통주갤러리의 ‘양조인과의 만남’ 행사는 예약자 및 참석자의 관심도와 참여율이 높은 프로그램으로 예약 공지 후 몇 분 안에 마감이 될 정도로 관심을 받았다. 이는 양조장 실무자를 통해 생생한 현장의 목소리를 들을 수 있기 때문이라는 것이 업체 측 설명이다.

행사 첫날인 2일 오후 3시부터 3시 50분까지는 ‘재미있는 이야기 가득한 우리술’이라는 주제로 박준미 대한민국식품명인(㈜신선), 김연박 대한민국식품명인(민속주안동소주), 김현종 대표(㈜삼해소주)가 각자의 술 인생과 술 이야기를 담담하게 풀어냈다.

이틀째인 3일 오후 1시부터 1시 50분까지는 ‘여름 입맛 살려주는 우리술’이라는 주제로 그린영농조합법인 김지원 대표, ㈜술아원 강진희 대표, 양주도가 김기갑 대표가 ‘여름 혼술’로 활용 가능한 우리술을 각각 소개했다.

본 행사를 기획한 전통주갤러리 권나경 본부장은 “양조인과의 만남에 대한 열띤 관심만큼 서울국제주류박람회 현장에서의 반응도 좋았다”며 “우리술 시장의 저변 확대를 위해 더욱 다양한 행사로 소비자에게 다가가겠다”는 각오를 전했다.

한편, 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT센터)가 설립한 전통주갤러리는 대한민국을 대표하는 전통주 홍보공간이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr