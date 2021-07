동부산 오시리아 관광단지 호재 입은 ‘경보 이리스오션 일광역' 분양

부산지역 부(富)의 이동이 시작된 가운데, ‘오시리아 관광단지’가 조성되고 있는 기장군 일대가 주목 받고 있어 눈길을 끈다.

천혜의 자연휴향지인 기장은 지역 관광지인 해동용궁사, 기장 해수욕장, 과학관 등과 연계하여 오시리아 관광단지 일대를 코스로 관광의 메카로 발돋음했다며, 최근 동부산권 관광단지인 오시리아 관광단지에 계획되어 오던 힐튼호텔과 아난티코브, 롯데프리미엄 아울렛, 롯데월드 어드벤처 루지등이 개장하였고 곧 테마파크, 워터파크, 쇼핑몰, 식음료매장, 각종 관광시설과 숙박시설들을 순차적으로 개장할 예정으로 최근 오시리아 관광단지로 찾는 관광객들이 늘고 있다.

오시리아 관광단지는 부산광역시와 부산도시공사가 역점사업으로 추진하고 있는 개발사업이다약 4조원을 투입해 기장군 일대 해변 약 366만㎡(약 111만평) 부지를 개발해 숙박, 레저, 쇼핑, 테마파크 시설 등이 포함된 사계절 체류형 명품 복합관광단지로 조성된다.

현재 주변 관계자들은 오시리아 관광단지는 원스톱 쇼핑몰 및 다양한 관광시설이 들어서며 점차 관광객이 증가하고 있고 곧 개장될 아쿠아월드, 테마파크와 아난티2차등의 대단지 관광시설에서 종사하게 되는 직원들이 머무를 공간이 너무 부족하다”며 “내년에 국내 최대규모의 테마파크가 개장되면 더 많은 방문객이 다녀갈 것으로 예상되는 만큼, 숙박시설과 생활형 기숙사들이 공급이 절실하다고 말한다.

이에 최근 동부산 관광단지 입점된 사업장의 종사자들의 숙소 공급을 위해 지역 개발사들이 일광역 택지개발지구에 오피스텔을 공급하여 2021년부터 청약 1순위에서 마감되고 있는 실정이다.

이 가운데 ㈜경보종합건설은 ‘경보 이리스오션 일광역' 단지를 분양한다고 밝혔다.

일광신도시 교통의 중심이라 불리는 일광역 일원에 위치해 있으며 총 132실이 7월중에 분양계획이라 편리한 교통과 생활인프라까지 잘 갖춰져 있어 문의가 쇄도하고 있다. ‘경보이리스오션 일광역’은 바다와 연접한 세컨하우스로 임대사업자와 실거주자들에게 인기몰이가 예상된다.

29㎡타입을 주축으로 총 10개의 다양한 타입과 탑층 77,78㎡타입의 펜트하우스도 2세대가 계획되어 있다.

인근 부동산 관계자는 “지난해 말부터 일광 신도시 아파트 및 오피스텔 분양 흥행이 잇따르면서 개발 붐이 일광역 중심으로 전이되는 모습이 보이고 있다”고 말했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr