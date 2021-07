국민체육진흥공단, 실내 민간체육시설 인건비 지원 사업 추가 모집… 일자리 창출한다

2021년 실내 민간체육시설 고용지원 사업의 추가 모집이 지난 12일부터 온라인 신청 페이지에서 진행을 시작했다. 실내 민간체육시설 업체의 전문 인력 채용을 지원하는 것이 목표다.

이번 실내 민간체육시설 고용 지원 사업에서는 집합 금지 등 방역 지침으로 운영난을 겪었던 실내 민간체육시설에 인건비를 지원해 고용 및 운영 안정화를 도모한다. 총 10,000명을 대상으로, 오는 2022년 1월까지 사업을 전개할 예정이다. 국민체육진흥공단과 문화체육관광부가 함께 진행한다.

해당 사업에서 지급하는 지원금은 종사자 1인당 월 160만 원으로, 최대 6개월분까지 제공한다. 사업체당 지원 인원은 상시 근로자 수에 따라 최대 5명까지 차등 지원하게 된다. 이 과정에서 고용 업체의 자체 부담금은 없으나, 종사자의 임금이 월 160만 원을 초과하면 초과분과 연차·연장 근로 수당 등 각종 수당, 4대 보험 등을 사업주가 부담해야 한다.

사업 참여 조건으로는 추가 모집 공고일인 7월 12일을 기준으로 운영 중인 국내 소재 실내 민간체육시설이 해당한다. 신고 업종(체력단련장·태권도장·수영장) 및 자유 업종(요가·필라테스)에서 고용하는 트레이너, 코치, 시설 운영 및 관리 등 체육 시설업에 종사할 수 있는 사람 모두 지원 가능하다. 고용 기간에 대한 제한은 없다.

기타 일자리 사업에서 이미 지원금을 받은 경우나, 종사자 조건이 해당하지 않을 경우 지원을 받을 수 없다. 종사자 지원 기준은 체육 지도사 자격증 소지자, 업종 종사 경력 증명이 가능한 자, 단증 등 해당 종목 전문성 입증이 가능한 자, 관련 학과 학위소지자(졸업예정자 포함) 등이다. 사업주의 배우자 및 4촌 이내 인척, 외국인, 단순 사무보조 업무 종사 예정자는 제한한다.

7월 12일 월요일부터 온라인 접수 페이지에서 추가 모집을 오픈하며, 예산 소진 시 선착순으로 마감할 예정이다. 한편, 지원 사업 관련 자세한 내용은 국민체육진흥공단 홈페이지와 고용 지원 사업 콜센터에서도 확인할 수 있다.

