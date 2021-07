‘현대의료기’ 21년 3분기 경기도 광주 독거 어르신 180가구 돌침대·흙침대 지원 및 설치

옥침대 전문 ‘현대의료기’가 지난해 2번의 기부에 이어, 21년 3분기 경기도 광주 독거노인 180가구를 대상으로 돌침대·흙침대를 추가로 지원하였다고 밝혔다.

현대의료기는 기부한 제품에 대해 무상설치 및 평생 무상AS를 지원하기로 약속하였으며, 사용하는 데에 불편함이 없도록 하겠다고 전했다.

현대의료기는 이전부터 저소득층, 불우이웃 등 어려운 이들을 위한 기부활동 지원 사업을 진행하면서 사회적 기업으로 자리 잡아 나가고 있다.

지난해에는 광주시노인복지관과 노인복지증진 및 노년기 건강지원·안정보장을 위한 돌침대 지원 사업 업무협약을 맺은 바 있다. 해당 업무협약은 10년 장기 프로젝트로 돌침대, 흙침대 2000대(30억 상당)를 어려운 독거노인들 위해 무상으로 지원한다는 내용이다.

이에 공로를 인정받아 경기도 광주시장상 표창을 수여받은 바 있다.

이동학 대표는 “이번 해에도 어려운 이웃들을 위한 뜻 깊은 기부를 하게 되어 기쁘다. 기부를 통해 주변의 어려운 이웃들이 조금이나마 힘이 되었으면 하는 것이 저희 현대의료기 직원 모두의 마음이다” 라고 전했다.

한편, 전국 34개 매장을 운영 중인 현대의료기의 제품들은 전자파를 차단하는 실리콘 테프론 무자계 열선을 사용해 KC마크, 품질보증Q마크, 삼성생명 PL보험 등을 획득하였으며, 불만제로 등 다수의 방송에 소개되어 8개 업체의 매트 중 전자파 기준인 2mG 이하로 나와 안전, 양심업체로 인정받은 바 있다.

또한 국내 안전 인증 외에도 전 세계 전기 안전 인증을 취득해 국제적으로 안전이 검증된 제품들이다.

보다 자세한 사항은 현대의료기 홈페이지 또는 대표번호를 통해 확인 가능하다.

