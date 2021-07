'우리가 잘 몰랐던 국회史' 최초 국회 역사 버라이어티, 17일 첫 방송

[아시아경제 강주희 기자] 국회방송이 오는 17일 밤 10시, 국내 최초로 국회 역사를 조명하는 새 프로그램 '우리가 잘 몰랐던 국회사(史)'를 첫 방송 한다.

'우리가 잘 몰랐던 국회사'는 '공공성'뿐만 아니라 '재미'를 갖춘 새로운 국회방송 대표 프로그램으로, 지난 1948년 제헌국회부터 현재 21대 국회까지 대한민국 민주주의 역사의 초석을 다진 국회의 역사를 알기 쉽고 재미있게 다룰 예정이다.

진행은 대한민국 대표 역사 강사인 최태성과 장예원 전 SBS 아나운서가 맡는다. '비정상회담'에 출연해 얼굴을 알린 멕시코 출신 방송인 크리스티안과 '미스트롯' 톱5에 올라 코미디언, 가수로 활동 중인 김나희도 함께할 예정이다.

최태성 강사의 실감 나는 스토리텔링에 4인 4색의 출연진의 호흡이 더해져 일반인에게 낯설 수 있는 국회 역사를 친근하게 전달하는 방송이 될 것으로 기대된다.

임광기 방송국장은 "국회 역사에 대한 새로운 접근을 시도했으며, 앞으로도 국회방송만이 제작할 수 있는 다양한 특화 콘텐츠를 지속해서 개발·제작할 예정"이라고 밝혔다.

첫 방송에서는 1948년 제헌국회의 탄생을 둘러싼 여러 역사적 사건들과 기록을 다룰 예정이며, 앞으로 매주 토요일 밤 10시에 방송된다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr