서울 마포 오피스텔서 40대 남성 피살…경북 경산서 피의자 검거(종합2보)

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포구의 한 오피스텔에서 40대 남성이 피살된 사건이 발생했다.

15일 이날 오전 9시 51분께 경북 경산에서 붙잡힌 A씨는 오후 7시 50분께 호송차를 타고 서울 마포경찰서에 도착했다.

모자를 쓰고 얼굴을 가린 채 경찰서로 들어선 A씨는 "혐의를 인정하는가", "왜 살해했는가", "피해자와 무슨 관계인가" 등 취재진의 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다.

경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 40대 남성을 살해한 뒤 도주한 피의자를 이날 오전 9시 51분께 경북 경산시에서 검거했다.

전날(14일) 경찰은 피해자에 대한 실종 신고를 접수하고 수색에 나섰다. 이후 마포구 한 오피스텔에서 범죄혐의점이 있다고 파악해 수사에 착수했다. 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 피의자를 특정, 동선을 추적해 피의자가 지방으로 도주한 사실을 확인했다.

A씨는 과거 직장에서 피해자와 동료 사이로13일 오후 B씨가 일하고 있던 오피스텔을 찾아가 흉기로 살해한 것으로 파악됐다. 이후 A씨는 여행용 가방에 시신을 싣고 자신이 사는 경산으로 이동했으며, 경산 모처에서 비닐에 싸인 시신을 정화조에 유기한 것으로 전해졌다.

경찰은 금전 문제가 범행 동기가 됐을 수 있다고 보고 피의자를 상대로 자세한 범행 동기 및 사건 경위를 확인하는 등 수사할 예정이다. 또한 살인·사체유기 등 혐의를 적용해 구속영장을 신청할 방침이다

