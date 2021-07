소방안전센터별 활동 상황 쉽게 파악

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주소방서가 신속하고 효과적인 화재진압을 위해 경기도 내에서 처음으로 컬러 소방호스를 도입했다.

15일 남양주소방서에 따르면, 안전센터별 고유색상으로 구분한 컬러 소방호스는 각 안전센터가 어떻게 활동하는지를 쉽게 확인할 수 있다.

또한, 진압 작전 시 소방 용수 공급이나 통제에도 도움이 돼 화재 현장에서 빠른 의사소통과 정확한 지휘 체계를 돕는다.

김범진 남양주소방서장은 "컬러 소방호스 도입이 화재 대응 활동에 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로 더 신속하고 효율적인 재난 현장 활동을 해 나가겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr