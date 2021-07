오토바이 다가오자 우산 '촥'…'민식이법' 악용해 장난치는 아이들

지나가는 오토바이에 우산 펼치고

중앙선 넘어 '불쑥' 차 앞으로 튀어나와

'민식이법 놀이'에 불안한 운전자들

[아시아경제 강주희 기자] 어린이보호구역(스쿨존)을 지나가는 차를 향해 우산을 펼치는 등 장난을 치는 이른바 '민식이법 놀이'가 잇따라 발생해 우려가 커지고 있다.

14일 유튜브 채널 '한문철TV'에는 '심장병이 있는 제게는 충격이었습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이에 따르면, 운전자 A씨는 지난 7일 오후 6시께 서울 양천구 목동중앙본로 2차선 도로를 서행하던 중이었다. 그런데 횡단보도를 지나는 순간 갑자기 마주 오는 차량 뒤에서 한 아이가 중앙선까지 달려 나왔다. 놀란 A씨는 급정거 했지만, 자칫 사고로 이어질 수도 있던 위험천만한 상황이었다.

A씨는 "지금도 생각하면 심장이 뛴다. 아이를 혼내주고 싶었지만, 재빨리 숨으면서 도망갔다"라며 "좁은 도로에서는 서행이 제일인 것 같다"고 털어놨다.

이어 "아이가 나타나는 대각선 방향을 봤기에 급정거할 수 있었다. 제 차와 아이 사이의 거리는 2m 미만이 되는 것 같았다"라며 "너무 놀라서 '빵' 소리 내는 것도 생각이 안 났다. 앞으로 스쿨존 지나는 것도 부담될 것 같다"고 했다.

아이들의 위험천만한 돌발행동은 또 있었다. 지난 12일 같은 채널에 올라온 '얘야! 우산은 비 올 때 쓰는 거란다'라는 제목의 영상에는 스쿨존을 지나가는 오토바이를 향해 한 아이가 우산을 펼치는 장난을 치는 모습이 담겼다.

영상에 따르면, 운전자 B씨는 8일 광주 남구 방림동 2차선 도로를 지나는 길이었다. 신호 대기 중인 B씨 차량 옆으로 오토바이 한 대가 지나갔는데, 차도와 인도를 막는 난간에 기대어 우산을 들고 있던 한 아이가 갑자기 오토바이를 향해 우산을 펼쳤다.

오토바이 운전자는 급하게 멈춰 섰고 사고는 없었으나, 설령 오토바이가 넘어지거나 주변 차들이 빠르게 달리고 있었다면 역시 큰 사고가 날 수 있는 상황이었다. 오토바이 운전자는 아이를 나무랐고, 아이가 간 뒤로도 놀람이 가시지 않는 듯 잠시 멈춰 있었다.

이를 목격한 B씨는 "이 전에도 이런 장난을 치는 아이를 본 적이 있다"라며 "같은 아이인지는 모르겠지만 아이들끼리 유행하는 놀이인 것 같다"고 했다.

이 같은 장난은 스쿨존에서 교통사고가 발생하면 운전자를 가중처벌하는 '민식이법'을 악용한 것이라는 지적이 나왔다. 지난해 3월 시행된 민식이법은 스쿨존에서 안전 의무 소홀로 어린이를 숨지게 한 운전자에게 무기 또는 3년 이상의 징역 등 처벌 수위를 강화하는 내용이 골자다.

그러나 스쿨존에서 아이들의 위험한 장난이 이어지면서 운전자들의 불안이 커지고 있다. 이 같은 장난이 큰 사고로 이어져 억울한 상황에 처할 수도 있다는 우려다. 아이들을 보호하기 위해 만들어진 민식의법의 취지가 무색하다는 지적이 나오기도 했다.

누리꾼들은 "아이들에게 안전 교육을 해야 한다", "큰 사고로 이어졌으면 어쩔뻔했냐", "이러니까 스쿨존은 정말 꺼리게 된다" 등의 반응을 보였다.

이와 관련해 정세균 전 국무총리는 지난달 자신의 페이스북에 "민식이법 놀이를 하다가 적발된 어린이는 그 부모에게 책임을 묻고, 벌금과 관련한 예방 교육을 이수하게 명령할 수 있도록 해야 한다"며 '피해받는 운전자'에 대한 면책이 필요하다고 주장하기도 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr