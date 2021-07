내륙 시간당 50㎜ 강한 소나기 예보… 행안부, '호우 대처' 중대본 가동

[아시아경제 김대현 기자] 행정안전부가 내륙 지역을 중심으로 소나기가 강하게 내릴 것으로 예상하고, 호우 대처 중앙재난안전대책본부(중대본) 비상근무 1단계를 가동한다.

15일 행안부는 일부 지역에 내려진 호우 특보가 강원·충청·수도권 등으로 확대되고 16일까지 내륙지역을 중심으로 시간당 50㎜ 이상의 강한 소나기가 내릴 것으로 예상하면서 이날 오후 4시30분을 기해 위기경보 수준을 '관심'에서 '주의'로 올리고 중대본을 가동했다.

중대본은 관계부처와 지방자치단체 등에 재난 문자와 TV 자막방송, 재해 예·경보시스템 등을 활용해 외출 자제 등 행동 요령을 안내하도록 지시했다. 아울러 국립공원 등산로·탐방로를 사전에 통제하고 산간·계곡, 야영장, 캠핑장 예찰 강화와 대피 안내 방송을 시행하도록 했다.

또한 갑작스러운 강우로 침수·범람 우려가 있는 도심 내 지하차도와 둔치주차장, 하천 산책로 등은 선제적으로 차량과 주민을 통제하도록 했다. 특히 임시선별진료소, 백신 접종센터 등 코로나19 가설시설물에 대한 안전조치도 강화하도록 지시했다.

