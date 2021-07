거창 창포원, 경남도 대표 생태관광지 지정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창창포원이 제1호 지방정원에 이어 대표 생태관광지로 지정됐다.

15일 거창군에 따르면 지난 13일 학계, 민간단체 등 전문가들로 구성된 생태관광정책위원회가 거창창포원을 도 대표 생태관광지로 지정했다.

위원회는 황강의 생태계를 살리기 위해 농경지의 오염원을 습지로 대체하고 수질정화식물인 꽃창포를 심어 수변생태공원으로 탄생한 거창창포원의 조성 배경과 향후 생태관광지로의 성장 잠재력에 큰 의미를 부여했다.

생태관광지로 지정되면 생태체험 프로그램 운영, 홍보 등을 위한 재정적 지원을 3년 동안 받을 수 있게 되고, 해당 지역이 생태환경을 지속해서 유지하고 있는지와 생태관광 활성화 시책 등에 대한 정기적인 모니터링을 받게 된다.

특히 도 대표 생태관광지라는 브랜드 가치를 갖게 된다는 데 큰 의의가 있다.

거창창포원은 꽃의 아름다움과 수질정화 기능을 겸비한 꽃창포를 심어 만든 수변생태공원으로 수달, 새매, 큰고니 등 천연기념물 및 멸종위기 생물이 분포하고 250여 종의 다양한 동식물이 서식하고 있다.

또한 4계절 생태체험 프로그램 운영과 경상남도 환경교육원에서 도내 초등학생 생태체험교육장으로 활용하고 있으며, 경상남도 람사르 환경재단 습지 네트워크 참여 등 다양한 프로그램을 진행하고 있다.

군은 앞으로도 잠재적 보호 가치가 있는 자연 지역들을 발굴해 소중한 자연생태 자원이 지역주민의 일자리 창출과 소득증대로 연결될 수 있도록 생태관광 정책을 지속해서 확충해 나갈 방침이다.

구인모 군수는 “이번 도 대표 생태관광지 지정은 올해 초 거창창포원이 경남도 제1호 지방정원 등록에 이은 쾌거로 거창창포원을 국내 최대의 수변생태공원으로 조성하고 세계적 정원으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr