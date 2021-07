"방역상황 악화, 피로도 누적" 전해철, 예방접종센터·임시선별검사소 현장점검

[아시아경제 임철영 기자] 전해철 행정안전부 장관이 15일 용인시 수지구 예방접종센터와 임시선별검사소를 방문해 코로나19 대응현황 및 폭염대책 추진상황 등을 현장점검 했다.

이번 점검은 최근 수도권에서 코로나19 비상상황이 지속되는 가운데 인구밀집도가 높은 대도시 중심으로 실시하고 있는 정부 특별점검단 운영현황을 확인하기 위해 추진됐다.

전 장관은 예방접종센터의 백신접종 운영상황과 임시선별검사소의 방역실태 등을 점검해 예방접종이 안전하게 진행될 수 있도록 해달라고 당부했다.

또한 전 장관은 올해는 열돔 현상 등으로 폭염이 예상되면서 코로나 대응의 최일선인 예방접종센터와 임시선별검사소의 접종·검사 대기자뿐만 아니라 직원에 대한 특별한 폭염대책도 중요한 만큼 폭염 대책도 직접 점검했다. 실외 대기시설 설치, 폭염예방물품 제공, 실내외 교대 근무조 편성 및 근무시간 조정 등을 통한 폭염대책 추진사항을 살폈다.

이어 방역일선 및 접종현장의 애로사항과 의견 등을 듣고 관계자들의 노고를 격려했다. 전해철 장관은 "그동안 코로나19 장기화와 최근 방역상황 악화로 인해 피로도가 누적되고 많은 어려움을 겪고 있는 상황"이라면서 "강화된 사회적 거리두기에 따른 방역수칙을 현장에서 지켜나가는데 있어 모든 사람이 함께 노력해 주시기를 바란다"라고 당부했다.

