쌍용C&B, 대용량 ‘코디 데일리 손&소독 물티슈’ 출시

- 가정 혹은 사무 공간에서 수시로 사용할 수 있는 ‘코디 데일리 손&소독 물티슈’

- 99.9% 살균력 갖춘 식물성 에탄올 함유 손소독 물티슈로 안심 사용

생활위생 전문 기업 쌍용C&B가 최근 코로나19의 재확산으로 가정과 사무실에서도 철저한 위생관리를 실천할 수 있도록 대용량 ‘코디 데일리 손&소독 물티슈’를 출시했다고 밝혔다.

기존 야외 활동 시 간편한 소독을 통한 위생 관리를 위해 소용량으로 휴대성을 초점을 맞춘 제품을 가정과 사무실에서도 수시로 사용할 수 있도록 50매로 용량을 늘려 새롭게 출시했다.

쌍용C&B가 출시한 ‘코디 데일리 손&소독 물티슈’는 식약처로부터 정식 허가를 받은 의약외품이며, 99.9% 살균력을 갖춰 세균 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다. 또한, 곡물을 발효시켜 만든 식물성 에탄올과 제주산 알로에베라잎 추출물과 글리세린을 함유하고 있어 피부 자극이나 수분 증발 등을 유발하는 변성 알코올 대비 자극이 적다.

쌍용C&B 관계자는 “이제는 일상 속에서도 소독 제품들을 쉽게 찾아볼 수 있을 정도로 개인위생관리에 대한 관심이 높아졌다”며, “야외에서는 휴대용으로 나온 코디 데일리 손&소독 물티슈를 사용하며 개인위생을 지키고, 집 안에서도 코디 데일리 손&소독 물티슈 사용을 습관화하며 온 가족들의 건강을 지켜주시길 바란다”고 전했다.

한편 쌍용C&B는 생활위생 전문 그룹인 MSS 그룹 산하 기업으로, 유아부터 성인까지 다양한 소비자를 위한 브랜드와 제품을 보유하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr