역세권+스트리트형 상가 '병점역 아이파크캐슬 단지내 상가' 기대만발

- 높은 가시성과 접근성 덕택에 이용객 유입 많고, 체류 시간도 길어

- 스트리트형 상가 수요 몰리자, 일반 상가 대비 임대료도 높게 책정

HDC현대산업개발과 롯데건설이 경기도 화성시에 공급하는 ‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’에 수요자들의 관심이 뜨겁다. 집객력이 높은 스트리트형 상가로 설계돼 지역 핫플레이스로 자리할 가능성이 높고, 수도권 1호선 병점역 역세권 입지를 갖추고 있어서다.

실제 지역 핫플레이스로 꼽히는 곳들을 살펴보면, 길을 따라 조성되는 스트리트형 상권인 경우가 많은데, 신사동 가로수길, 판교 아브뉴프랑, 엘리웨이 광교 등이 대표적이다.

이처럼 스트리트형 상권으로 사람들이 몰리는 이유는 일반 상가와는 다르게 저층 위주로 설계돼 가시성이 뛰어남은 물론 이동에도 제약이 없어 고객 유입이 용이하고, 쇼핑시설과 다양한 편의시설이 함께 들어서 쇼핑, 외식, 여가활동을 한꺼번에 즐길 수 있기 때문이다. 특히, 스트리트형 상가 중에서도 이색적인 테마를 갖추거나 지하철역과 인접한 상가는 차별점을 갖춰 더욱 높은 인기를 끌고 있다.

지난해 6월 분양해 계약 시작 하루만에 완판한 ‘힐스에비뉴 여의도’와 올해 5월 분양해 2개월 만에 분양을 모두 완료한 ‘세종 리체스힐’ 등도 스트리트형 설계가 적용된 상가다.

스트리트형 상가는 주변 일반 단지내 상가 보다 임대료가 높게 책정되고 있기도 하다. 경기도 성남시 분당구 판교역세권에 위치한 스트리트형 상가 ‘판교 알파돔시티 라스트리트 윙’의 경우, 전용 70㎡ 1층 상가가 보증금 1억원에 월세 500만원 선(네이버 부동산 기준)에 매물이 나와있다. 반면, 동일한 입지 여건으로 판교역세권에 위치한 일반 단지 내 상가는 전용 74㎡ 1층이 보증금 5,000만원에 월세가 300만원 선이다.

이에 7월 공개 입찰을 진행하는 ‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’에 수요자들의 시선이모아지고 있다. 경기도 화성시 일원에 들어서는 ‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’는 지상 1층, 근린생활시설 3개 동, 총 42개 호실 규모다.

해당 상가는 대로변 상가로 접근성이 뛰어나며, 스트리트형으로 설계돼 가시성과 집객력도 우수하다.

지하철역과도 가까워 스트리트형 설계의 장점은 더욱 극대화되고 있다. ‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’는 수도권 1호선 병점역 역세권에 자리해 풍부한 유동인구를 자랑하며, 특히 병점역 2번 출구와 인접해 있어 수요 흡수율이 높을 것으로 전망된다.

또 ‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’는 2,666세대의 대단지 아파트를 고정수요로 품고 있다. 코로나 19의 장기화로 사회적 거리두기 강화 등으로 인해 중심 상권은 매출이 급감하고 있는 반면, 단지내 상가는 아파트 입주민을 고정적으로 확보할 수 있는 만큼 안정적인 투자 상품으로 수요자들의 눈길을 끌 것으로 기대된다.

여기에 ‘병점역 아이파크캐슬’은 지난 3월 입주가 완료된 단지로 입점 후 바로 임대 수익을 거둘 수 있다는 장점도 있다.

‘병점역 아이파크캐슬 단지내 상가’의 홍보관은 경기도 화성시에 위치한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr