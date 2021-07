"이른 무더위 영향" 올리브영, 남성 고객 구매액 25% 증가

피부체·취 관리 수요 급증…스킨케어, 선케어, 바디 세정류 성장 두드러져

16일부터 22일까지 '맨즈케어 대전'…인기 상품 최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 건강한 여름나기를 위해 올리브영을 찾는 그루밍족이 늘어난 가운데 이들을 겨냥한 맨즈케어 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.

CJ올리브영은 6월1일부터 7월14일까지 남성 고객의 구매액이 전년대비 25% 가량 증가했다고 15일 밝혔다. 6월부터 시작된 이른 더위에 민감해진 피부와 땀으로 인한 체취를 관리하려는 수요가 늘어난 것으로 풀이됐다. 세부 카테고리별로는 스킨케어(63%)와 선케어(45%), 바디 세정류(35%) 순으로 매출이 크게 늘었다.

특히 스킨케어는 피부 관리에 관심을 갖는 남성 고객이 많아지면서 '기능성'과 '전문성'을 내세운 제품이 인기다. '닥터지'를 필두로 성별을 구분하지 않던 '젠더리스' 브랜드가 남성 라인 강화에 나서는 한편 기존 시장을 견인하던 올인원 제품은 높아진 눈높이에 맞춰 '미백', '진정', '각질 관리' 등 기능별로 세분화하고 있다.

선케어와 세정류에서는 남성 고객 특성에 맞춰 끈적이는 사용감을 개선한 선크림이나 시원함이 느껴지는 바디워시 등 남성 전용 제품이 인기를 끌고 있다. 최근에는 국소부위 관리를 위한 남성 청결제도 등장했다.

올리브영은 오는 16일부터 22일까지 전국 매장 및 공식 온라인몰에서 '맨즈케어 대전' 할인 행사를 진행한다. '여름을 맞이하는 남자의 루틴'을 주제로 올인원, 니플밴드, 다리털 숱 정리기 등 그루밍족을 위한 여름철 필수 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

남성 프리미엄 브랜드도 이번 행사에 참여한다. '랩 시리즈'는 최대 20%, '비오템 옴므'는 올리브영 온라인몰을 통해 최대 10% 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 행사상품 2만원 이상 구매 고객에게는 맨즈케어 체험 키트를 선착순 증정한다.

올리브영 관계자는 "맨즈케어의 영역이 기초를 넘어 색조, 바디 등으로 점차 넓어지는 가운데 최근에는 남성 고객의 고민과 요구에 집중한 남성 전용 제품의 성장이 두드러진다"며 "올 여름 올리브영이 제안하는 '뷰티 루틴'과 함께 무더위 속 피부 건강을 지키고 '그루밍족'으로 거듭나길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr