'최대 200만 원'‥고양시, '집합금지 명령' 업소에 '특별 휴업지원금' 지급

2주 이상 문 닫은 노래연습장과 유흥 시설 개소 당 200만 원 씩 지급

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 집합 금지 명령을 받은 업소를 대상으로 총 16억 원 규모의 3차 특별 휴업지원금을 지급하기로 했다.

14일 시에 따르면, 지난 6월 시에서 집합 금지 행정명령을 받은 뒤, 공고일 현재까지 운영 중인 노래연습장과 코인 노래방, 유흥시설 등 총 800여 곳이 대상이다.

지원 금액은 2주 이상 문을 닫은 노래연습장과 유흥시설은 개소 당 200만 원씩, 상대적으로 집합 금지 기간이 짧은 코인 노래방에는 150만 원씩 지급할 예정이다.

특별 휴업지원금은 고양시의회 협의를 거쳐 이르면 7월부터 지급할 예정이다. 고양시청 홈페이지 공고 후 온라인 방식으로만 접수받으며, 신청 후 2~3일 이내 지급한다.

다만, 집합 금지 행정명령 위반 사업장은 지급 대상에서 제외하는 등 세부적인 지급 기준과 절차는 사업 공고 이후 업종별 해당 부서를 통해 안내할 예정이다.

앞서 시는 집단 감염이 확산한 지난달 26일부터 노래연습장 550여 곳, 코인 노래방 45곳에 집합 금지 행정 명령을 내렸다. 유흥시설 180여 곳도 지난 1일부터 영업을 중단토록 했다.

현재 노래연습장과 코인 노래방은 집합 금지가 해제됐으나, 유흥시설은 12일부터 사회적 거리두기 4단계 격상에 따라 다시 문을 닫게 됐다.

이재준 고양시장은 "갑작스러운 코로나 4차 대유행 확산으로 사회적 거리 두기가 최고 단계인 4단계까지 격상돼 오히려 더욱 무거운 짐을 지게 됐다"며 "강력한 방역 지침을 성실히 이행하며 가장 먼저 고통을 분담한 소상공인을 위해, 행정도 책임감을 갖고 손실보상 등으로 그 무게를 나눠야 한다"고 특별 휴업지원금 지급 취지를 밝혔다.

한편 시는 코로나19 사태 이후 영업제한을 받는 업소에 총 2차례 255억 원의 특별 휴업지원금을 지급한 바 있다.

1차는 지난해 9월 고위험시설 9종 1000 여 곳에, 2차는 대상을 확대해 올해 2월 집합금지·영업제한을 받은 사업장과 이동제한을 받는 법인택시 기사 등이다.

