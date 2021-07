원희룡, 송영길에 "우리 당 분열시키려 이간계 쓰고 있어"

"더 이상 이준석·홍남기 압박하지 말라"

[아시아경제 허미담 기자] 원희룡 제주지사가 14일 송영길 더불어민주당 대표를 향해 "이준석 국민의힘 대표를 옹호하고 저를 공격하면서 우리 당을 분열시키려 이간계를 쓰고 있다"고 비판했다.

이날 원 지사는 자신의 페이스북에 '송영길 대표의 이간계, 속지 않는다'라는 제목의 글을 올려 "송 대표가 저를 관심법의 소유자로 공격했다"며 이같이 말했다.

그는 "송 대표는 윤석열 전 검찰총장에 대한 파일을 쌓아두고 있다더니 X파일 이슈가 커지자, 홍준표 의원이 잘 알고 있을 거라고 덮어씌운 전적이 있다"며 "이제 이간계는 송 대표의 전매특허가 될 거 같다"고 지적했다.

이어 "송 대표는 이 대표의 (전 국민 재난지원금 관련) 판단에 아쉬움을 표현한 저에 대해 '매사를 진영논리에 사로잡혀 상대를 적으로 보는 태도'라고 지적했다"라며 "진영논리로 상대를 적으로 보는 태도는 민주당의 전매특허라고 온 국민이 알고 있는데, 내로남불을 넘어 덮어씌우기까지 하시니 황당하다"고 일갈했다.

또 원 지사는 "저는 이 대표의 변화를 지지했고 지금도 이 대표가 걸어 다니는 변화라고 생각하지만 이번 재난지원금 지급 건은 우리 당이 추구해온 철학과 달리, 표로 접근하고 대응해서 비판하는 것"이라며 "우리 편이니까 무슨 잘못을 해도 계속 편드는 것이 진영논리에 사로잡힌 것이 아니겠나"라고 반문했다.

그는 송 대표를 향해 "더 이상 이 대표와 홍남기 경제부총리를 압박하지 말아달라"면서 "'소상공인에게 두텁게 지원하되, 재난지원금은 전 국민 모두에게 지원하자'는 그럴듯한 말로 국민을 속이려 하지 마시라. 이번 합의를 여야 협치의 시작을 알리는 결단이라고 칭찬했다는 국민은 도대체 어느 나라 국민을 말한 것인지 이해가 되지 않는다"고 꼬집었다.

아울러 원 지사는 "'80% 지원할 바에야 선별 논란이 있으니 100% 지원하여 소고기 사 먹게 하자'는 논리는, 코로나 영업제한 조치로 생존의 기로에 선 소상공인의 상실감을 크게 할 뿐"이라고 했다.

끝으로 그는 "재난지원금은 소상공인의 생존 자금으로 집중 지원하자. 4차 대유행이 얼마나 지속될지 모르는 상태에서 소상공인을 위해 돈을 비축해 놓자"면서 "나랏돈 아끼는 꼰대 보수 소리를 듣더라도 2030세대의 등골을 빼먹으며 불필요한 빚을 물려주지 않겠다"고 강조했다.

앞서 원 지사는 전 국민 재난지원금 합의 논란과 관련해 이 대표를 비판하면서 "송 대표가 국민의힘을 비웃고 있을 것"이라고 지적한 바 있다.

이에 대해 송 대표는 페이스북을 통해 "국민의힘을 비웃은 적이 없다"라며 "세상에 관심법도 이런 관심법이 없다. 원 지사는 이 대표가 일방적으로 '당했다'고 생각하는 모양이다. 그렇지 않고서야 '비웃는다'고 말하기 힘들다"고 했다.

이어 "매사에 경쟁상대를 '적(敵)'으로 취급하는 이런 시각이 참 불편하다. 영락없는 진영논리이기 때문"이라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr