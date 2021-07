양주시, 은남일반산단 '농업진흥구역 해제' 고시… 사업추진 '가속화'

약 3946억 원 경제 효과, 1800여 명 고용 유발 효과 기대

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시는 "지난 12일 은현면 도하리와 남면 상수리 일원 99만 2000㎡ 규모로 조성 중인 은남일반산업단지 내 50만 8000㎡의 농업진흥구역을 해제 고시했다"고 14일 밝혔다.

이에 은남일반산업단지 계획 승인 고시에 맞춰 사업대상지 내 편입된 농업진흥구역 전체가 해제돼 산업단지 조성 사업의 본격적인 추진이 가시화됐다.

은남일반산업단지 조성 사업 관련해 양주시는 복합물류기업인 ㈜로지스밸리와 생활용품 기업 ㈜아성다이소 등과 MOU를 체결하는 등 전자·전기·기타 기계·물류 등 10개 첨단 유망업종이 입주를 준비 중이다.

특히 시는 은남일반산업단지 조성이 완료되면 약 3946억 원의 경제 효과와 1800여 명의 고용유발 효과 등 지역의 경제적 파급효과가 클 것으로 전망했다.

또한 반경 5㎞ 이내에 5개 산업단지가 위치하고 수도권 제2순환고속도로 광적 IC와 국지도 39호선, GTX-C노선 등 광역 교통망 구축으로 입주기업 세제혜택, 전용 공업용수 공급 등과 함께 입지 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

시는 이번 농업진흥구역이 해제됨에 따라 사업대상지 감정평가와 토지보상 절차를 신속히 추진해 내년에 본격적으로 착공할 계획이다.

