"SK실트론, 미국 미시간에 3500억원 투자 계획"

외신 보도…"공장 확장하고 근로자 수 두 배로 늘릴 것"

[아시아경제 김수환 기자] 반도체 소재 전문업체 SK실트론 미국 법인이 14일(현지시간) 미국 미시간주에 3억달러(약 3450억원) 규모의 투자 계획을 발표할 것이라는 보도가 나왔다.

주요 외신에 따르면 SK실트론의 미국 법인 SK실트론 CSS가 이날 관련 투자계획을 발표할 예정이라면서 미시간주에 위치한 실리콘 웨이퍼 공장을 확장하고 150여개의 일자리를 추가하기 위해 3억달러 가량을 투자할 것으로 보인다.

SK실트론 CSS는 향후 3년 간 미시간주 공장의 근로자 수를 두 배 이상 늘리고 미시간주 베이시티 지역에 1만3000 평방미터 규모의 공장을 신설할 예정이라고 밝혔다.

SK실트론 CSS 관계자는 "이러한 투자 계획이 미국내 전기차 공급망을 강화하는 데 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

이 같은 투자 계획에 미 정부도 환영의 입장을 내놓고 있다. 지나 러몬도 미 상무부 장관은 성명을 내고 SK실트론의 투자 계획을 거론하며 "우리가 지속가능한 미래를 만들어가는 과정에서 우리 기업을 지원하기 위한 강력한 공급망을 확보하는 것이 중요하다"고 말했다.

SK실트론 CSS는 현재 주정부로부터 공장 확장 계획의 승인을 기다리고 있는 상태라고 전했다.

