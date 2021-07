[아시아경제 김수환 기자] 미국의 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 1.0% 상승했다.

14일(현지시간) 미 노동부는 6월 PPI가 전월대비 1.0% 올랐다고 밝혔다. 이는 시장 전망치인 0.6%를 상회하는 수치다.

아울러 전년동기 대비로는 7.3% 상승했으며 이 역시 시장 예상치 6.8%를 뛰어넘었다.

PPI는 제조업자가 판매한 상품의 가격 변동을 측정하는 지수다. 전체 인플레이션 대부분을 차지하는 소비자 물가 인플레이션 선행지표다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr