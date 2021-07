55~59세 접종 예약 '접속대기 지속'…당국 "네트워크 안정화중"(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 55~59세 코로나19 백신 접종예약이 14일 오후 8시 재개됐지만 접속자 폭주로 인해 사이트 접속이 마비되는 현상이 동일하게 반복됐다.

14일 오후 8시 15분 현재 질병관리청 코로나19 예방접종 사전예약 페이지(ncvr.kdca .go.kr)는 동시에 많은 접속자가 몰리면서 아예 접속조차 할 수 없는 상태가 지속됐다.

오후 9시 1분에는 가까스로 사전예약 페이지 접속이 이뤄졌으나 '접속 대기중'이라는 메시지와 함께 예상대기시간은 10시간 30분 19초로 표시됐다.

서울 종로구에 거주하는 57세 김모씨는 "지난 12일 접종예약 첫날 미처 예약을 하지 못해 추가 예약하는 오늘 오후 8시 정각에 맞춰 사이트에 들어갔다"며 "하지만 사이트가 열리지 않아 한참을 기다렸다"고 토로했다.

예방접종 사전예약 페이지 접속 장애 현상이 반복되면서 접속자들의 불편이 이어지고 있다. 부모님을 대신해 예약을 진행하려던 20대 박모씨는 "지난번 새벽 오류에 이어 동일한 상황이 반복되고 있다"며 "추가 예약 재개 때는 시스템이 개선됐을 줄 기대했는데 실망스럽다"고 말했다. 박씨는 "예상대기시간이 조금씩 줄어들고 있지만 여전히 10시간에 달한다"면서 "오늘 내로 예약을 할 수 있을지 걱정"이라고 우려했다.

이에 대해 코로나19 예방접종대응추진단은 "사전예약 개통 직후 서버구간 연결이 원활하지 않는 사례가 발생해 현재 서버 재가동 완료하고 네트워크 안정화중"이라며 "예약도 조금씩 완료되고 있다"고 해명했다.

질병관리청은 이날 오전 긴급 브리핑을 열고 55~59세 추가 예약일을 당초 공지한 19일에서 14일로 앞당긴다고 발표했다. 지난 12일 55~59세에 대한 접종 예약 과정에서 사이트 오류와 접속대기 현상이 지속되면서 큰 불편을 초래했고, 사전 예고 없이 단 하루만에 185만명분에 대한 예약이 조기 마감되면서 불만이 고조됐기 때문이다.

다만 질병청은 이날 재개될 추가 예약 역시 '접속대기' 현상이 반복될 수 있다고 설명했다. 정우진 질병청 시스템관리팀장은 이날 오후 백브리핑에서 "최근 사전예약시스템을 통해 발생한 장애 유형은 서버 문제라기보다는 네트워크 문제일 가능성이 크다"며 "사전예약 재개시 접속자가 한꺼번에 몰리면 또다시 접속 대기가 생길 수 있다"고 덧붙였다.

