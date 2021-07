'2021 에듀윌 주택관리사 2차 회독 기출문제집' 베스트셀러 1위

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 펴낸 ‘2021 에듀윌 주택관리사 2차 회독 기출문제집’이 온라인서점 YES24 주택관리사 부문에서 7월 2주차 베스트셀러 1위를 차지했다. 이어서 에듀윌 주택관리사 2차 핵심요약집이 2위, 에듀윌 주택관리사 공동주택관리실무 3위, 에듀윌 주택관리사 주택관리관계법규가 4위를 차지했다.

베스트셀러 1위 ‘2021 에듀윌 주택관리사 2차 회독 기출문제집’은 주택관리사 자격증 2차 시험 주택관리관계법규 최근 5개년 기출문제와 공동주택관리실무 최근 10개년 기출문제를 한 권으로 엮은 것이 특징이다.

내용이 개정되어 의미가 없어진 문항들은 개정된 내용에 맞도록 수정하였으며, 회독 학습이 가능하도록 ‘1회독용 정답표’, ‘오답노트’를 추가로 제공해 학습의 효율성을 높였다. 특히, 문제편과 정답 및 해설편을 분리해 정답만을 빠르게 채점할 수 있는 ‘빠르게 확인하는 정답’을 수록했다.

3회독 프로세스를 통해 복습까지 한 번에 이뤄지도록 구성됐으며, 최근 5개년 기출을 전격 분석하여 2021년 제24회 주택관리사 2차 시험 합격을 위한 전략을 제시하고, 주택관리사 1위 에듀윌의 노하우를 담은 문제와 함께 정확하고 상세한 해설을 추가했다.

이 밖에도 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr