'4단계 비상' 방통위, 수도권 통신 대리점·판매점 방역 점검

7월 거리두기 4단계 발맞춰 시행

통신 4사와는 비대면 간담회 진행

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회가 수도권 4단계 사회적 거리두기 조치 시행에 맞춰 통신사 대리점과 판매점 방역 시스템을 점검한다.

방통위는 14일 통신 4사(SK텔레콤·KT·LG유플러스·SK브로드밴드)와 비대면 영상 간담회를 갖고 코로나19 방역지침 준수와 점검을 당부했다고 밝혔다.

통신 4사는 방역당국이 배포한 다중이용시설 수칙이 전국 판매점·대리점에서 지켜지도록 관리하고 있다고 답했다. 감염에 취약한 콜센터 근무환경을 고려해 콜센터 직원들의 재택근무도 실시하고 있다고 전했다.

방통위는 지난 13일부터 수도권의 통신사 유통점을 방문해 코로나 방역조치 준수 현황을 점검하고 있다. 현장 점검시 단계별 다중이용시설 방역강화 방안을 바탕으로 ▲시설물 면적당 이용자수 제한 ▲정기적 환기 및 소독 실시 여부 등을 중점적으로 살핀다.

간담회를 주재한 김재철 이용자정책국장은 “코로나19 확산세가 안정되지 않고 있는 상황에서 이용자 방문이 잦은 유통점이 방역 사각지대가 되지 않도록 통신사가 꼼꼼히 관리해주길 바란다”며 “방통위도 현장 방역점검을 지속해 나갈 계획이다”라고 말했다.

