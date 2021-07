LG 휘센, 택배·배달기사 등 이동노동자 응원 캠페인 진행

- LG전자, 이동노동자 쉼터에 ‘LG 휘센 에어컨’ 전달

- LG전자 공식 SNS 채널 통해 택배?배달기사님 응원하면 에어컨, 굿즈, 커피쿠폰 등 경품 증정

LG전자가 이동노동자를 위한 쉼터에 ‘휘센 에어컨’을 선물하고, 이들에게 응원 메시지를 전하면 경품을 증정하는 SNS 이벤트를 오는 16일까지 진행한다.

이번 이벤트는, 한여름 더위에도 길 위에서 일하며 고생하는 택배·배달기사님 등 이동노동자를 응원하고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

LG전자 공식 SNS 채널(유튜브, 페이스북, 인스타그램 등)에 게재된 이벤트 영상을 보고 ‘좋아요’를 누른 후 이동노동자를 응원하는 메시지를 댓글로 남기고 구글폼에 개인정보를 남기면 이벤트 응모가 가능하다. 추첨을 통해 1,000명에게 응원 굿즈 및 스타벅스 아이스 아메리카노(톨 사이즈 2매)를 증정하며, 이 중 10명에게는 ‘LG 이동식 에어컨’을 추가 전달할 계획이다.

전일까지 총 4,224명 참여하며 성황리에 진행 중이며, 당첨자 발표는 오는 20일(화), 구글폼에 입력한 전화번호로 SMS를 발송할 예정이다.

한편, ‘휘센’은 빠르고 강력한 냉방 및 에너지 절약이 탁월한 LG전자의 에어컨 브랜드다. 올해 출시한 ‘휘센 타워 에어컨’은 바람의 방향을 자유롭게 조절하는 좌우 4개의 투명 에어가드가 찬 바람을 벽 쪽으로 보내 사람에게 직접 바람이 닿는 것을 최소화하면서도 공간 전체를 시원하게 유지한다. 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션의 감성을 더했다. 또한, ‘이동식 에어컨’은 맞춤형 키트를 제공해 혼자서도 쉽게 분리하고 설치할 수 있다. 강력한 냉방은 물론 전기까지 아껴주는 ‘휘센’만의 ‘듀얼 인버터 컴프레서’ 기술력이 담겼다.

LG전자 관계자는 “무더위 속에서 묵묵히 일하며 우리에게 기쁨을 주시는 택배·배달 기사님들께 응원 메시지를 전하기 위해 이동노동자 쉼터에 에어컨을 기증하고, 소비자 이벤트를 함께 마련했다”며 “LG전자는 앞으로도 많은 이들이 공감할 수 있는 방식으로 소비자와 소통하며 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr