홍콩 진출 기업에 위험성 경고...민간으로 확전되는 美中갈등(종합)

[아시아경제 조유진 기자, 김수환 기자] 미국 정부가 대중국 압박을 위해 홍콩에 진출한 자국 기업에 ‘중국 리스크’와 관련한 경고를 내놓는다. 자국 안보에 위협이 된다고 판단한 화웨이 등 중국 통신장비업체 퇴출 작업도 본격화하면서 무역, 군사, 인권 분야로 확전된 미중 갈등이 민간 업계까지 전방위적으로 번지는 모양새다.

13일(현지시간) 블룸버그 통신은 복수의 소식통을 인용해 조 바이든 미 행정부가 홍콩에서 사업하는 자국 기업들의 사업상 위험성이 증대되고 있다는 경고를 이번주 내놓을 것이라고 보도했다. 이번 경고에는 외국 기업이 홍콩에 보관한 데이터에 중국 당국이 접근할 수 있다는 점과 중국이 최근 ‘반(反)외국제재법’을 시행해 제재를 발동할 수 있다는 점 등이 언급될 것으로 보인다고 소식통들은 전했다.

미 정부는 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 시행으로 홍콩에서 사업하는 외국 기업들의 경영 환경 리스크가 증가하고 있다고 판단하고 있다. 특히, 중국 정부가 이 법을 악용해 대중 제재에 동참하는 홍콩 소재 미국 기업을 상대로 각종 보복 조치를 단행할 수 있다는 점도 이 같은 조치에 나선 배경으로 풀이된다. 이번 경고 조치는 앞서 도널드 트럼프 전 미 행정부가 지난해 홍콩보안법 통과에 대응해 홍콩의 특별지위를 박탈한 이후 나온 추가적 조치다.

강제 노동과 인권침해가 자행되는 중국 신장 위구르 자치구 관련된 거래와 투자에 나서지 말라는 국무부의 경고도 나왔다. 토니 블링컨 미 국무장관은 이날 성명을 내고 국무부와 재무부, 상무부, 국토안보부, 무역대표부, 노동부가 공동으로 신장 지역 공급망과 관련해 갱신된 경보를 발령했다고 밝혔다.

국무부가 낸 설명서에는 "중국 정부는 신장 자치구와 중국 다른 지역에서 대부분 무슬림인 위구르와 카자흐, 키르기스족을 겨냥해 끔찍한 유린을 계속하고 있다"며 "유린의 범위와 극심함을 감안할 때 신장 지역과 관련된 공급망과 사업, 투자에서 벗어나지 않는 기업과 개인은 미국 법 위반의 높은 위험을 질 수 있다"고 강조했다.

미 최대 안보 위협으로 거론된 화웨이 퇴출 작업도 속도를 내고 있다. 이날 미 연방통신위원회(FCC)은 자국 내 설치된 중국 통신장비를 제거, 교체하는 작업에 19억달러(약 2조1000억원)를 투입하는 보상 프로그램을 만장일치로 통과시켰다.

이 보상 프로그램은 미국 내 중소 규모의 통신회사가 화웨이, 중싱통신(ZTE) 등 중국 통신장비업체의 장비를 제거, 교체하는 비용을 보조하기 위한 것으로, 보상 대상 범위를 1000만명 이하 고객을 보유한 기업으로 확정했다. 화웨이와 ZTE 장비는 미국 내 소도시의 중소 통신회사들이 사용하는 것으로 알려졌다.

미 정부는 화웨이와 ZTE 등 장비에서 ‘백도어(인위적으로 만든 정보 유출 통로)’를 통해 안보 관련 기밀정보를 빼내 중국 정부에 넘길 것이라며 지난해 6월 화웨이와 ZTE를 ‘국가안보에 위협이 되는 기업’으로 지정했다. 이에 FCC는 미 통신 사업자에 중국 통신 장비를 제거 또는 교체할 것을 요구했고, 이번에 관련 예산을 확정한 것이다.

제시카 로젠워슬 위원장 대행은 "이들 장비는 외국에 의해 조작, 중단, 통제될 수 있는 심각한 위험이 있다"며 "국가안보를 저해할 수 있는 장비를 뿌리 뽑을 때까지 네트워크, 기지국, 라우터를 평가하겠다. 쉽지 않은 일"이라고 말했다.

지난 3월 FCC는 화웨이와 ZTE를 비롯해 하이테라, 하이크비전, 다화 등 5개 중국 기업을 국가안보 위협 기업으로 지정한 바 있다. 지난달에는 이들 중국 업체 장비에 대한 승인을 금지하고 기존 승인 철회도 가능하게 하는 안을 통과시켰다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr