연이은 가격인상에도 끄떡없는 명품 인기…필웨이 중고명품 위탁매입 서비스 눈길

올 초 두 차례 일부 품목에 대해 가격을 올렸던 샤넬이 구매제한을 강화하며 하반기에도 가격 인상 정책을 이어가면서 지난 1일 세 번째 가격 인상에 나섰다.

샤넬은 베스트 셀러인 샤넬 클래식 플랩백, 보이백 등을 중심으로 기존가의 최대 15%를 인상해‘샤넬 1000만원 시대’를 열었다.

샤넬 클래식 플랩백 미디움의 2017년 백화점 정가는 598만원, 2020년에는 846만원으로 현재는 약두 배 가까이 올라 971만원을 호가하고 있다. 전문가들은 최대 15% 인상폭은 예상보다 훨씬 높은 수치라고 전하며, 당분간 샤넬의 몸값 불리기 전략은 더욱 거세질 것으로 바라봤다.

실제 가격 인상을 앞둔 6월 말 백화점 앞에는 조금이라도 저렴한 가격에 샤넬 가방을 구하기 위해 오픈런 군단과 긴 대기 행렬이 문전성시를 이루었다.

루이비통 역시 작년부터 올해까지 7번이나 가격 인상을 단행했다. 품귀 현상을 빚고 있는‘멀티 포쉐트 악세수아’의 경우 ▶ 2020년 1월 187만원 ▶ 2021년 5월 283만원으로 가격이 올랐다. 1년 반 사이에 100만원이나 훌쩍 뛰어 버린 것이다.

가격을 올릴 수록 명품 자체가 '아무나 살 수 없는 특별한 가치’를 지니게 되면서, 샤넬의 가격 인상 현상에서 보듯 명품 브랜드들은‘남들과 구분되는 특별함’을 추구하는 소비심리를 이용해 마케팅 전략을 펼치고 있다.

명품 3대장 에르메스, 루이비통, 샤넬의 불규칙적인 가격 인상 행보가 지속되면서 명품 소비자들은 불만을 표출하면서도 어쩔 수 없이 가격 인상 흐름에 탑승할 수밖에 없다는 입장이다. 지금 이 순간에도 가격이 조금씩 상승하고 있으니 명품 가방이 안정적인 자산인 것이다. 흔히 말하는 샤테크(샤넬 재테크)는 지금도 활발한 상승세를 보이고 있는 셈이다.

이러한 상황에서 온라인 명품 플랫폼은 오프라인 매장에서 구하기 힘든 에루샤 상품을 다수 확보하며 호실적을 올리는 중이다. 특히 필웨이는 국내에서 가장 오래된 20년 업력을 바탕으로 전국 각지의 유명 명품 셀러를 통해 에르메스, 루이비통, 샤넬 등 다량의 제품을 확보했다고 전했다.

여기에 웃돈을 주고도 구하기 어려운 에르메스 버킨백도 400여개 이상(중고명품 포함) 보유하고 있으며, 샤넬 클래식 플랩백 역시 190개 이상 수량을 보유한 것으로 업체는 밝혔다. 가방, 지갑, 의류 등 필웨이의 에루샤 총 보유 상품수는 5만 1천여개에 달하는 것으로 나타났다.

필웨이 관계자는 “에루샤의 콧대 높은 정책에 끊임없이 가격 인상이 이루어지고 있는 가운데, 관련 상품 문의가 점점 증가하고 있는 추세”라며, “국내 대표 명품 플랫폼으로 손꼽히고 있는 만큼 필웨이에서 에루샤 상품을 불편함 없이 구매하실 수 있도록 계속해서 상품을 확보하겠다”고 전했다.

