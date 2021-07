대구시, '미세먼지 계절관리제' 환경부 평가 특·광역시 1위

도심산단 미세먼지 제거 등 지역 특화 활동 '높은 평가'

코로나19 절정기 전년보다 초미세먼지 농도 한층 나아져

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 환경부가 주관한 '제2차 미세먼지 계절관리제 세부시행계획 평가'에서 특·광역시 1위로 선정됐다고 14일 밝혔다.

17개 시·도의 미세먼지 계절관리제 운영결과에 대해 전문 평가단 평가와 온라인 국민투표를 거쳐 5개 우수 시·도가 선정됐다. 이 가운데 대구시는 특광역시 1위를 기록했다.

'미세먼지 계절관리제'는 초미세먼지(PM2.5) 농도가 높아지는 12월부터 이듬해 3월까지 강화된 미세먼지 배출 저감·관리 조치를 시행하는 제도다.

대구시는 이번 계절관리제 기간 동안 사업장 자율저감 협약체결을 확대하고, '대기방지시설 청소의 날'을 지정해 운영해 왔다. 드론 등 첨단장비를 활용해 다량배출사업장 합동점검을 추진하는 등 대기질 개선을 위해 노력했다.

특히 시민의 맑고 건강한 숨 보장을 위해 공원, 공공기관, 공동주택 등 17개소에 매월 2~4회 '찾아가는 숨 서비스'를 실시하고 있다. 산업단지관리공단과 업무협약을 통해 매월 셋째 주 일요일을 '차 없는 날'로 정하고 분진흡입차와 살수차를 편대로 운영해 도로 측면에 축적된 미세먼지까지 집중제거했다.

그 결과, 이번 미세먼지 계절관리제 기간 대구시 초미세먼지 농도는 23㎍/㎥로 나타나 최근 5년 평균인 28㎍/㎥보다 18% 감소했다. 코로나19 영향이 직접 반영된 전년 동기간 25㎍/㎥보다도 8% 감소했다.

홍성주 대구시 녹색환경국장은 "도심산단, 노후경유차 등 미세먼지 발생특성을 고려한 미세먼지 저감대책의 효과가 점차 나타나고 있다"며 "앞으로 시민이 체감하는 대기질 개선을 위해 미세먼지 발생원과 취약요인에 미세먼지 저감대책을 집중 실시하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr