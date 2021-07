"이건 아니잖아요" '점자블록'에도 무차별 주차…'민폐 킥보드' [한기자가 간다]

전동킥보드에서 '민폐' 킥보드로

도심 곳곳 불법주정차…시민들 '불편'

시각장애인 이용 '점자블록' 위에도 막무가내 주차

[아시아경제 한승곤 기자] "저건 그냥 길가다 넘어지라는 얘기 아닌가요?", " 시각장애인들 정말 불편할 것 같습니다."

도심 곳곳에 아무렇게나 널브러진 채 통행을 방해하는 전동킥보드가 최근에는 아예 시각장애인을 위한 점자블록에도 쓰러져있어, 장애인들의 통행을 전면 방해하고 있다.

점자블록은 시각장애인들이 외출할 때 보행 안전을 돕는 역할을 한다. 사실상 그들의 눈이다. 그러나 일부 몰지각한 킥보드 이용자들의 블록 위 주차로 인해, 통행 방해는 물론 마음의 상처까지 입고 있다. 시민들은 인간으로서 최소한의 예의를 지켜야 한다고 입을 모아 비판했다. 본인만 생각한다는 일종의 이기주의라는 지적이다.

최근 서울 한 아파트 단지와 번화가 곳곳에 있는 점자블록에는 누군가 사용하고 방치한 킥보드가 흉물스럽게 놓여있었다.

이를 본 한 30대 직장인 김 모씨는 "길가에 그냥 놓여진 킥보드 자체도 참 별로인데, 점자블록에 놓인 킥보드는 정말 말이 안 되는 것 같다, 킥보드 이용하고 그냥 버리는 자기들만 생각하는 것 같다"고 비판했다.

또 다른 40대 회사원 최 모씨는 "법적으로 좀 강력하게 처벌해야 해야 하지 않나"라면서 "앞이 안 보이는 사람들에게는 정말 절실한 점자블록에 이렇게 (킥보드) 놔두고 가버리면 어떻게 하냐"라고 분통을 터뜨렸다. 이어 "이런 경우는 좀 바로 바로 수거해갔으면 좋겠다"고 지적했다.

점자블록은 시각장애인 입장에서 위험물이나 위험지역을 알리는 필수적 역할을 한다. 그러나 킥보드가 무분별하게 무차별적으로 주정차가 되면서, 시각장애인의 보행과 안전을 크게 위협하고 있는 셈이다.

전동킥보드가 문제를 일으킨 건 이번이 처음이 아니다. 이용자가 사용을 마친 킥보드는 인도는 물론 좁은 도로 곳곳에 아무렇게나 세워져 있는가 하면 또는 상가 앞을 무단으로 막아 영업에 지장을 주는 사례도 있다.

서울 번화가 한 곳에서 식당업을 하는 50대 자영업자 김 모씨는 "킥보드가 가게 앞 곳곳에 있다보니 식자재 차량이 제대로 못 들어 올때가 많다"고 말했다. 이어 "(킥보드를) 다 썼으면 좀 다른 사람에게 피해는 주지 말아야 하는 것 아니냐"고 지적했다. 일부 이용자들로 인해 전동킥보드가 사실상 '민폐 킥보드'로 불리는 이유다.

킥보드가 불법 주정차 문제로 도심 곳곳에서 천덕꾸러기로 전락한 가운데 서울시는 내일(15일)부터 도로와 보도 위 등에 불법 주·정차된 공유 전동킥보드를 견인할 방침이다.

시는 25개 자치구 중 성동·송파·도봉·영등포·동작구 등 6개 구부터 불법 주·정차된 공유 전동킥보드를 견인할 예정이다. 불법 주·정차된 공유 전동킥보드가 견인되면 해당 킥보드를 운영하는 사업자에게 견인료 4만원과 보관료(30분당 700원)가 부과된다.

특히 사고 발생 우려가 크거나 교통약자 통행에 위협을 끼치는 구역인 차도와 지하철역 출입구, 버스정류소, 택시승강장 10m 이내, 점자블록, 교통약자 엘리베이터 진입로, 횡단보도 진입로 등에서는 발견 즉시 견인 조치가 이뤄진다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr