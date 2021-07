애플, 아이폰12용 '맥세이프 배터리팩' 출시...99달러

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 13일(현지시간) 아이폰12의 후면에 자석으로 부착해 간편하게 스마트폰을 충전할 수 있는 배터리팩을 공개했다고 미국 경제매체 CNBC가 보도했다. 가격은 99달러다.

보도에 따르면 애플은 이날부터 미국에서 맥세이프 배터리팩의 사전주문을 받기 시작했다. 다음 주부터 배송될 예정이다. 맥세이프 배터리팩은 일반 맥세이프 충전기(15W)보다는 느린 5W의 전력으로 아이폰을 충전할 수 있도록 했다. 아이폰에 부착한 채 케이블을 유선으로 연결할 경우 더 빠른 속도로 충전도 가능하다.

CNBC는 "지난해 선보인 무선충전 기능 맥세이프를 활용한 가장 최신 액세서리"라며 "설문조사 결과, 배터리 수명 연장은 소비자들이 선호하는 주요 기능 중 하나"라고 설명했다.

애플은 배터리팩의 최대 시간과 충전용량 등을 공개하지는 않았다. 다만 이 매체는 일부 제품 사진을 언급하며 1460밀리암페어시(㎃h) 또는 아이폰 12의 배터리 용량인 3100㎃h의 절반 미만인 것으로 보인다고 전했다.

