[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 소속 공무원 1명이 13일 오후 6시께 코로나19 신규확진 판정을 받았다고 밝혔다.

해당 공무원은 지난 12일 발열과 오한증세를 의심해 검사를 받았으며 최종 양성이 나왔으며, 확진경로는 내년도 해조류박람회 관련해 지난주 용역사직원과 서울서 미팅하는 과정에서 동선이 겹친 것으로 알려졌다.

군 관계자는 “서울 노원구서 확진자 동선을 알려와 박람회 사무국 전 직원에 대해 선별진료소에서 검사를 실시했고 이 중 1명이 확정됐다”며 “확진 공무원의 경우 추정감염경로와 이동경로를 파악하고 14일 전남도가 지정한 병상으로 이송할 계획이다”고 말했다.

