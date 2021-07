정은경 "내일 오전 50대 예방접종 관련 긴급 브리핑…사전예약 조정"

[아시아경제 서소정 기자] 정은경 질병관리청장이 14일 긴급 브리핑을 갖고 전날 조기 마감된 55~59세 코로나19 예방접종 사전예약 관련 대책을 발표한다.

질병청은 13일 문자공지를 통해 "14일 오전 10시에 50대 예방접종 사전예약 관련 브리핑을 개최한다"고 밝혔다.

이날 브리핑에서 정 청장은 55~59세 추가 예약 일정 등 50대 접종 사전예약 방식을 재공지 할 것으로 관측된다.

질병청은 전날 55~59세의 사전예약이 조기 마감되면서 이들에 대한 추가 예약을 19일 재개하기로 했다. 그러나 19일에는 50~54세에 대한 접종 사전예약이 신규로 동시에 진행되면서 '2차 접속 대란'이 우려되는 상황이다.

당국은 당초 55~59세 연령층의 접종 예약이 이달 12일부터 17일까지 6일간 진행될 예정이었지만 시작 첫날인 12일 준비된 백신 185만명분에 대한 예약이 모두 마감되면서 조기 종료됐다. 50대 접종 예약은 첫날 예약자가 일시에 몰리면서 접속 지연과 사이트 마비로 큰 불편을 초래했다.

이에 따라 정부는 55~59세 사전예약 일정을 재조정하고 재발 방지를 위해 분산해 예약할 수 있도록 순차 예약 등을 적극 검토중이다. 앞서 질병청은 19일 재개될 55~59세 사전예약을 최대한 앞당기도록 노력중이라고 전했다.

아울러 이날 브리핑에서는 명단 누락 등의 이유로 예약이 어려웠던 60~74세를 대상으로 한 추가 접종 예약 기간에 대해서도 설명할 예정이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr