코로나19 신규 확진 1500명 넘을듯… 더 거세지는 '4차 대유행'(종합 2보)

[아시아경제 이춘희 기자] 13일 9시 기준 코로나19 신규 확진자가 1440명을 넘어섰다. 기존 하루 집계 최다치인 1378명을 9시 기준으로도 이미 넘어서면서 '4차 대유행'의 기세가 잡힐 줄 모르고 더 거세지는 모양새다.

이날 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 오후 9시까지 전국에서 확인된 코로나19 확진자는 총 1440명이다. 전날 집계 1007명보다 437명이나 더 많은 수준으로 역대 최다치를 기록했다. 지난 주말에 검사건수가 감소하면서 확진자 증가도 다소 주춤했지만 다시 검사건수가 증가하면서 급증한 것으로 보인다.

아직 0시 기준 집계 종료까지 3시간 가량 남은 점을 감안하면 14일 0시 기준 코로나19 일일 신규 확진자는 역대 최다치를 넘어 1500명 이상을 넘어설 전망이다. 종전 0시 기준 최다 기록은 지난 10일 1378명이다.

최근 코로나19 확진자 수는 0시 기준 지난 7일 1212명을 넘어서며 4차 대유행이 시작된 이후 1275명→1316명→1378명→1324명→1100명→1150명으로 7일 연속 1000명 이상을 기록하고 있다.

앞서 6시 기준 코로나19 신규 확진자도 1288명으로 오후 6시 기준 역대 최다치를 기록했다. 오후 6시 기준 중간 집계 확진자는 지난 6일 1006명을 기록하며 코로나19 발생 이래 처음으로 1000명을 넘어섰다.

이날 6시 기준 확진자가 발생한 곳은 수도권이 1017명으로 전체의 79.0%를 차지했다. 비수도권은 271명으로 21.0%다. 다만 이는 질병관리청의 공식 통계와 달리 해외 유입 확진자까지 포함된 수치다.

시도별로는 ▲서울 563명 ▲경기 373명 ▲인천 81명 ▲부산 60명 ▲경남 57명 ▲대구 48명 ▲충남 28명 ▲강원 15명 ▲제주 13명 ▲경북 11명 ▲광주 9명 ▲충북 9명 ▲대전 7명 ▲울산 6명 ▲전북 5명 ▲전남 3명이다. 세종은 아직 확진자가 발생하지 않았다.

특히 서울은 앞서 지난 6일 기록한 하루 최대 확진자 583명을 넘어설 전망이다. 당시 오후 6시 기준 확진자는 521명으로, 이미 이를 42명 초과한 상황이기 때문이다.

서울 강남구 현대백화점 무역센터점 집단 감염 사례와 관련해 접촉자 13명이 추가로 양성 판정을 받은 것으로 알려지며 누적 확진자가 133명에 달한 것으로 전해졌다. 이 중 100명이 종사자로 파악됐다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr