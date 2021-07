사업가로부터 '짝퉁' 골프채 받은 판사, 감봉 3개월 징계 확정

[아시아경제 김형민 기자] 사업가로부터 금품을 받은 의혹을 받은 부장판사에게 감봉 3개월의 징계가 확정됐다.

13일 대법원에 따르면 법관징계위원회는 지난달 말 품위유지 의무 위반 등을 이유로 서울중앙지법 A부장판사에게 감봉 3개월과 징계부가금 100여만원을 처분했다.

A부장판사는 2019년 모 사업가에게 고급 골프채 세트 등을 받은 혐의로 지난달 대법원에 징계가 청구됐다.

징계부가금은 A씨가 받은 골프채의 감정평가액인 50만원을 기준으로 책정됐다. 법관징계법은 법관징계위가 향응을 받아 얻은 재산상 이득의 5배 내에서 징계부가금을 부과할 수 있도록 하고 있다.

A씨가 받은 골프채는 수천만원대에 달하는 고가로 알려졌지만 감정 결과 '가짜' 판정을 받은 것으로 전해졌다. 청탁금지법상 형사 처벌 기준 향응 수수액 100만원을 크게 밑돈다.

A 부장판사는 지난달 서울중앙지법 사무분담위원회 결정에 따라 민원인 접촉이 없는 비대면 재판부로 변경됐다. A부장판사는 금품수수 의혹과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발됐다가 검찰로 사건이 이첩된 것으로 알려졌다.

