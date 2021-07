최영조 경산시장, 주요 사업장 순회 '현장 행보'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 최영조 경산시장은 13일 자원회수시설 증설사업과 대구도시철도1호선 하양연장 건설사업 현장, 동물체험농장 '피그스토리', 탄소복합설계해석 기술지원센터 구축 현장 등을 순회했다.

지난 6일 민선7기 3주년을 맞아 글로벌 코스메틱 비즈니스 센터 및 경산동의한방촌 등 주요 사업장을 방문한 데 이은 '현장 행보'다.

2024년 운영개시를 목표로 추진 중인 경산시 자원회수시설 증설사업 현장을 찾은 최영조 경산시장은 주민설명회 개최 등 사업에 대한 적극적 홍보를 강조하며, 관계 부처와 협의해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 당부했다.

이어 '피그스토리'를 방문해 동물친화형 양돈장, 체험 프로그램 등에 대한 설명을 듣고, 시민들이 축산물의 생산-가공-유통과정을 체험하면서 반룡사 등 주변 관광지를 방문할 수 있는 용성 육동 관광 권역화를 모색하도록 지시했다.

최 시장은 오는 15일에는 와촌자두복숭아영농조합법인과 자두과원을 찾아 자두 수확과 선별 포장 작업 등 농촌 일손 돕기에 참여할 계획이다.

최영조 시장은 "민선7기 3주년을 맞아 지난해를 돌아보면, 코로나19 확산으로 많은 시민이 어려움을 겪고 지역경제가 위축된 힘든 시기였지만, 백신접종으로 일상 회복에 한 발짝 더 다가서고 있다"며 "1200여 공직자와 함께 남은 임기 동안 흔들림 없이 사업들을 추진하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr