[아시아경제 이춘희 기자] 조 바이든 미국 대통령의 부인 질 바이든 여사가 오는 23일 열리는 도쿄올림픽 개회식에 참석한다.

13일(현지시간) 주요 외신에 백악관은 바이든 여사가 도쿄올림픽 개회식에 미국 대표단을 이끌고 참석한다고 이날 발표했다.

최근 일본의 코로나19 확산세가 심상치 않은 가운데 바이든 대통령의 불참은 확정됐지만 바이든 여사의 참석 여부는 최근까지 정해지지 않았다.

바이든 여사가 미국 대표단을 이끌고 올림픽에 참석하는 것은 이번이 두 번째다. 그는 앞서 2010년 밴쿠버동계올림픽 때에는 당시 부통령이었던 바이든 대통령과 함께 미국 대표단을 이끌고 참석했다.

