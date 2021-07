피코그램 카본블록, 미국위생협회(NSF) 인증 획득

㈜피코그램의 카본블록이 미국의 NSF 인터내셔널로부터 NSF 인증을 획득했다.

NSF 인터내셔널은 WHO에서 공식 지정한 정수 및 식수 공인 인증 기관으로 다수의 전문가들을 통해 까다로운 검증 과정을 통과해야 인증을 취득할 수 있어 수처리 관련한 글로벌 최고 수준의 인증기관으로 알려져 있다.

㈜피코그램은 자사 카본블록의 국제특허출원(PCT)에 이어 NSF 인증까지 획득하면서 대외적으로 품질과 안정성을 다시 한 번 인정받았다.

㈜피코그램의 카본블록은 자동화 생산 시스템으로 생산되어 우수한 품질 대비 높은 원가 절감의 장점을 가지고 있다. 자동화 공정으로 짧은 시간에 카본블록을 성형할 수 있어 에너지 비용은 줄이고 제품 퀄리티를 유지하며 생산 시간은 획기적으로 단축시켰기 때문이다.

또한 이미 한국 특허청에 독자적인 카본블록 특허 7건을 출원한데 이어 국제특허출원(PCT), 금번 NSF 인증 획득을 통해 환경 소재 사업으로 글로벌 시장 진출이 용이할 전망이다.

㈜피코그램의 관계자는 “NSF는 국제적으로 공인되는 글로벌 최고 수준의 인증이고, 미국 수출을 위한 필수적인 인증인 만큼 이번 NSF 인증을 통해 당사가 추진하는 환경 소재 사업의 국제 시장 진출이 더욱 탄력을 받을 전망이다. 또한 당사의 퓨리얼 정수기 소비자들에게 제공해 온 필터의 신뢰도를 국제적으로 다시 한번 검증 받은 것”이라고 전했다.

