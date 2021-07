[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부는 한국문화예술교육진흥원 이사장에 황순우 건축가를 임명했다고 13일 밝혔다. 신임 이사장의 임기는 2024년 7월까지 3년이다.

황순우 신임 이사장은 건축가로서 문화예술의 가치와 철학을 담은 공간재생과 지역 고유 문화자원을 활용한 창의적 문화예술교육 프로그램을 개발·운영해왔다.

문화예술교육 전용시설 '꿈꾸는 예술터' 1호점인 전주 팔복예술공장의 총괄 계획가, 문체부의 폐산업 문화재생사업 컨설턴트 단장, 인하대학교 융합대학원 겸임교수 등을 역임했다.

문화예술교육진흥원은 2005년 설립된 문체부 산하 공공기관으로 다양한 문화예술교육 사업을 펼치고 있다.

