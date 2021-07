[코로나로 망가진 일상]"예비부부 무슨죄?" 친족 49인 제한에 결혼 앞둔 이들 '울상'

[아시아경제 정동훈 기자] "결혼식이 3주도 안 남았는데 날벼락 맞은 기분이에요. 이달에는 식장에 들어설 수 있는 하객이 늘어날 줄 알았는데 친구마저 결혼식 못 오게 됐네요. 울고 싶은 심정이에요."

이달 24일 결혼을 앞둔 윤설아(32)씨는 울상이다. 사회적 거리두기 4단계가 시행됨에 따라 수도권에서 12일부터 2주간 결혼식에 친족만 49명까지 참석할 수 있도록 방역지침이 바뀌면서 예비부부들은 당혹감을 감추지 못하고 있다. 윤씨는 "양가 친척들만해도 49인을 훌쩍 넘길 것 같아 어떤 분들을 모셔야할지도 가늠이 되지 않는다"고 털어놨다. 현행 지침은 26일까지만 적용하기로 돼 있지만 결혼식을 계획한 부부들은 이같은 고강도 조치에 좌불안석이다.

다음달 결혼 예정인 장지호(30)씨는 아예 결혼을 연기할 생각이다. 결혼식장 측에서 대관 중도금 수백만원을 선지불하면 연기가 가능하다고 통보한 것이다. 장씨는 내년으로 결혼을 연기할 예정이다. 장씨는 "코로나19가 올해에는 끝나지 않을 것 같다는 생각에 결국 결혼을 연기했다"며 "한번 뿐인 결혼식을 울면서 끝내고 싶지 않다"고 밝혔다.

일부 웨딩홀 업체들은 생존을 위해서 결혼식 취소나 연기를 할 수 없다는 입장을 보인다. 서울 강남에 소재한 A 웨딩홀 측은 "사회적 거리두기 강화로 식대 100인 기준으로 정산하고 있다. 49인은 식사를 하시고 나머지 51인은 답례품을 주는 방식"이라며 "이렇게라도 진행하는 수밖에 없는 실정"이라고 밝혔다.

일부 예식장은 식대 인원을 49명으로 낮추는 대신 대관료 할인액을 다시 받겠다고 통보한 곳도 있다. 대관료 할인이 없어지면서 예비 부부들은 그대로 비용 부담을 떠안아야하는 상황이다.

공정위 표준약관에 따르면 코로나19와 같은 1급 감염병 유행으로 예식장이 방역 수칙을 지켜야 해 계약 내용을 그대로 이행하기 어려울 경우 협의를 통해 위약금 없이 예식 일시를 미루거나 보증 인원을 줄일 수 있지만 강제사항은 아니다. 결혼식장 측의 의지 없이는 거리두기 강화 상황에도 결혼식 취소·연기를 사실상 할 수 없는 상황이다.

이에 따라 결혼식 인원 제한을 해제해달라고 요구하는 청와대 국민청원까지 등장했다. 해당글 게시자는 "주말마다 백화점 등에 인파가 몰리는 것은 문제가 없고 결혼식에 몇백명 모이는 것은 왜 문제인가요"라며 "결혼식은 매일, 매달 있는 행사가 아니다. 부디 예비부부들의 고충을 헤아려 정책 완화 부탁한다"고 밝혔다.

