"中企, 글로벌 수준 5G 단말기 개발" 구미에 테스트베드 개소

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 중소기업들의 5G 단말기 기술 개발과 제품 출시 과정에서 필요한 시험, 검증을 돕기 위해 13일 구미전자정보기술원에서 '5G 단말기 테스트베드' 개소식을 개최했다고 밝혔다.

5G 단말기 테스트베드는 국내 제조사가 개발한 단말기의 기능 및 성능을 검증하고, 국내 및 글로벌 주파수 대역에 맞는 5G 서비스 플랫폼 및 기지국을 통해 상호연동이 정상적으로 이뤄지는 지를 확인하는 시험을 지원하게 된다. 또한 지난해 구미전자정보기술원이 구축한 '웨어러블 디바이스 상용화지원센터'와 연계해 중소·스타트업의 스마트 디바이스 개발을 전주기(기획→개발→시험검증→출시)로 지원하는 역할도 맡는다.

과기정통부측은 "기간이 오래 걸리고 소요비용이 많이 발생하는 통신사 망연동 시험 전에 단말기 오류를 개선할 수 있도록 전문가 사전 컨설팅 무료 제공, 개발업체-전문인력간 1:1 매칭을 통해 단시간내 기업 애로기술 해결을 지원할 예정"이라고 설명했다. 이를 통해 지역 중소기업이 국내에서도 상용망 연동시험을 할 수 있게 돼 비용절감, 제품개발 기간 단축 등의 효과가 있을 것으로 기대된다.

과기정통부와 구미시는 글로벌 수준의 5G 단말기 테스트베드를 구축하기 위해 2019년부터 2023년까지 5년간 국비 128억원, 지방비 70억원 등 총 198억을 투입해 이동통신사 상용망 수준의 시험·검증 인프라를 단계적으로 구축하고 있다. 2019~2020년에 3.5·28GHz 대역 비단독모드(NSA) 시험망 장비를 구축하고 5G 시험전용 공간을 확보한 데 이어 올해에는 국제표준 기반의 5G 단독모드(SA) 시험장비를 선도적으로 구축할 계획이다.

아울러 서울 구로 MFT(Mobile Field Testbed) 센터에 엣지 컴퓨팅 장비를 설치하고, 구미 테스트베드와 연동해 수도권 기업들을 대상으로 모바일기기와 5G 초고속·초저지연 융합서비스 개발 및 성능검증 등도 병행해 지원해 나갈 방침이다.

개소식에 참석한 조경식 제2차관은 “모바일 디바이스 산업은 ICT 신기술과 융합되면서 부가가치가 급성장하는 분야로서, 디바이스 개발에 있어서 이동통신망연동 시험은 필수적인 인프라”라며 "구미시에 구축된 5G 테스트베드를 통해 지역 중소·벤처기업의 5G 디바이스 개발을 위한 지원이 더욱 체계적이고, 지속적으로 이뤄질 것"이라고 말했다.

