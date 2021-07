부산 칠드런스 뮤지엄, 이달 15일 정식 오픈

㈜애버딘 엔터테인먼트(이하 애버딘)는 체험형 어린이 테마파크인 ‘부산 칠드런스 뮤지엄’이 이달 15일 정식 오픈을 앞두고 있다고 밝혔다.

칠드런스 뮤지엄은 미국 내 300개 이상 운영되고 있는 어린이 체험형 박물관을 일컫는 말로, 미국에서는 아이들이 가장 좋아하는 공간 중 한 곳으로 꼽히기도 한다. 애버딘의 부산 칠드런스 뮤지엄은 아이들의 ‘뛰어 놀 권리’를 보호한다는 미국의 칠드런스 뮤지엄의 취지를 그대로 국내에 소개하는 동시에, 국내 어린이들 정서에 맞도록 기획을 새로이하여 동부산 관광단지에 야심차게 준비 중이다.

해당 시설은 STEM과 아이들이 몸으로 뛰어 놀 수 있는 운동요소(sports)를 결합한 체험형 어린이 박물관이라는 점이 특징이다. STEM이란 과학(Science), 미래기술(Technology), 공학(Engineering), 수학(Math)의 준말로 아이들 스스로 문제를 인식하고 창의적인 해결 방법을 설계하여 문제를 해결하는 교육방식이다. 여기에 Sports를 더해 몸으로 체험하면서 문제를 해결하는 체험시설로 운영된다.

국내 최대 규모로 계획한 부산 칠드런스 뮤지엄은 35개 이상의 체험물로 구성되며 다양한 측면에서 STEM교육의 테마를 담고 있는 것으로 전해졌다. 물의 흐름, 바람의 흐름 등 기본적인 자연과학에 대한 교육 뿐만 아니라, 역사와 고고학을 아우르는 공룡전시, 바다의 플라스틱 오염과 지구환경에 대한 교육, 미디어 기술과의 인터랙션, 그리고 여러 가지 활동적인 몸으로 할 수 있는 체험 등 STEM과 SPORTS를 융합한 체험물들이 구성될 계획이다.

부산 칠드런스뮤지엄 관계자는 “부산 오시리아관광단지 일대에 들어서는 본 어린이 박물관은 아이와 어른이 함께 즐길 수 있는 새로운 어린이 시설로써 아이들은 놀이를 통한 교육으로 자신의 상상력과 창의력을 한 계단 더 성장시킬 수 있다”며 “특히 자연과학과 순수예술이 조화를 이루는 여러 가지 테마관으로 이루어져 있고 아이들의 무한한 잠재력, 창의력과 상상력이 고취되는 특별한 순간을 애버딘의 칠드런스 뮤지엄이 함께하고자 한다”고 말했다.

이어 “흥미와 놀이를 바탕으로 한 체험형 STEM교육을 접목하고 체력과 협동심을 길러줄 수 있는 축구·농구 등의 운동 또한 함께할 수 있는 부산 칠드런스 뮤지엄이 아이들 뿐아니라 그간 아이들과 대형키즈카페 또는 체험형 전시회 등을 방문하며 놀이와 교육의 시간을 마련코자 했던 부모님들에게 매우 좋은 소식이 되길 기대한다”고 말했다.

끝으로 “코로나 4차 유행이 시작되는 지금 상황에 사람들이 많이 모이는 대형 마트나 백화점 및 다중이용시설의 방역의 중요성이 다시 대두되고 있다. 이에 매일 철저한 소독과 방역으로 고객분들이 안전하게 사용하실 수 있도록 위생에 철저히 신경을 쓰고 있으며, 오픈 전부터 코로나 상황에 맞는 맞춤형 공간 설계를 하여 아이들과 보호자들이 체험하는 각 공간을 격벽으로 분리하여 고객들 간의 접촉을 최소화할 수 있도록 하였다.”고 덧붙였다.

한편, 부산 칠드런스 뮤지엄은 애버딘의 브랜드로 애버딘에서 기획·개발하였으며 부산 칠드런스 뮤지엄을 시작으로 향후 개발되는 칠드런스 뮤지엄의 운영에도 적극적으로 함께 참여할 계획이다. 애버딘은 교육과 놀이가 접목된 형태의 복합문화 공간인 미국의 칠드런스 뮤지엄을 국내에 소개하고자 그간 노력해왔으며, 지난 1월 시흥에도 또 다른 애버딘의 자체 브랜드 ‘워너두 칠드런스 뮤지엄’이라는 이름으로 시설을 기획하여 소개한 바 있다.

애버딘이 개발하는 칠드런스 뮤지엄은 세계 최대 규모를 자랑하는 미국의 인디애나폴리스 칠드런스 뮤지엄과 자매결연을 맺고 다방면으로 협업하고 있으며, 코로나 시기에 따른 대응 방안을 지속 공유하며 개관 준비에 박차를 가하고 있다. 또한, 2023년 의왕에 개점을 준비 중이며, 계속해서 인디애나폴리스 칠드런스 뮤지엄과의 파트너십을 확대하는 동시에 국내 여러 주요 도시에 출점할 계획이라고 전했다.

박승규 기자 mail00@asiae.co.kr