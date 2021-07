초등 여름방학 독서습관, 비주얼씽킹으로 와이즈캠프 '글뼈도서관'에서 기를 수 있어

과거와 달리 스마트 기기에 대한 접근성이 높아지면서, 많은 아이들이 어린 시절부터 다양한 영상 콘텐츠를 접하고 있다. 하지만 어렸을 때부터 수많은 영상을 접하면서 자란 경우, 글을 읽는 행위를 해야 하는 책은 저절로 멀리하게 된다.

책이 아닌 영상을 통해 정보를 습득하게 되면서 문해력이 부족한 학생들이 늘고 있다. 문해력은 문자를 읽고 이해하는 것을 포함해 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기와 같은 언어 능력을 말한다. 초등학생 뿐만 아니라 중·고등학생들까지 문해력이 부족한 경우가 많다.

이에 초등학생때부터 문해력을 길러 주기 위해서는 올바른 독서습관을 잡아주는 것이 중요한데, 와이즈캠프에서는 초등학생 여름방학 기간 동안 올바른 독서습관을 기를 수 있도록 여름방학 독서 교육을 시행한다.

와이즈캠프의 여름방학 독서 교육에서는 '글뼈도서관'과 비주얼씽킹을 활용한 '교과서 글뼈읽기' 프로그램이 제공된다. 먼저 글뼈도서관은 글과 지식의 뼈대를 세울 수 있는 콘텐츠로, 교과서 지문이나 초등 필독서 등 1,000권 이상의 도서를 읽을 수 있도록 한다.

학년별 교과 연계 필독서과 교양서도 제공하며, 초등 교과서에 수록된 지문을 학습하며 교과서 지문까지 완전 정복할 수 있도록 한 것이 특징이다. 특히 책을 읽는 것이 지루하지 않도록 눈과 귀가 즐거운 영상, 오디오 도서관, Ebook 등을 통해 독서와 친해질 수 있도록 돕는다. 여기에 더해 개인별 도서 큐레이션까지 제공한다.

또 다른 콘텐츠인 교과서 글뼈읽기는 초등학교 국어 교과서 지문을 엄선해 학습할 수 있도록 한다. 비주얼씽킹 학습을 접목한 책읽기 콘텐츠로, 어려운 교과서 지문도 한눈에 파악하고 정리할 수 있는 능력을 기르게 한다. 지문에서 글의 뼈대를 읽고, 글의 구조를 시각화해 파악하며, 글의 의미를 이해하는 문해력을 향상시킬 수 있다.

교과서 글뼈읽기는 또한 학생이 좋아하는 글을 즐겨찾기 해 이후에도 곧바로 읽을 수 있도록 하며, 내 글뼈에서 읽은 지문 내용과 관련하여 그린 그림이나 녹음 내용을 바로 확인할 수 있도록 한다.

와이즈캠프는 이외에도 계기교육 및 교과 독서 등의 프로그램을 통해 여름방학 독서 교육을 진행한다. 계기교육은 교육 과정 외에 특정 기념일, 시사적 주제와 관련된 영상책을 제공하는 것이다.

예를 들어 7월 28일 국제 맹그로브 생태계 보존의 날에는 영상 책 '찰칵찰칵 갯벌 사진을 찍어요' 를 제공한다. 또 8월 15일 광복절에는 '김구, 나의 소원은 대한 독립이오' 를 제공하는 방식으로 이뤄진다.

교과 독서는 2학기 진도인 교과단원과 연계되는 것으로, 수상 이력이 있는 도서 위주로 선정된다. 12학년의 경우 2학기 바른 생활, 슬기로운 생활, 즐거운 생활과 연계된다. 또 3~6학년은 2학기 국어, 사회, 과학과 연계된 도서를 읽을 수 있다.

한편 와이즈캠프는 초등학생들을 위한 학습뿐만 아니라 예비초등 7세들을 위한 초등학교 입학 준비 콘텐츠 누리와캠에서 전과목 놀이학습 콘텐츠를 제공한다. 현재 무료체험 신청 시, 비상교육 수학 문제집과 한자 교재를 제공 중이다.

