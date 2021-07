"팬에서 부부로"…이지훈, 14살 연하 日 아내 최초 공개

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이지훈과 14살 연하 일본인 아내 미우라 아야네의 러브스토리가 공개됐다.

12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 이지훈과 그의 아내 아야네가 첫 출연했다.

이날 방송에서 서장훈은 이지훈 부부를 향해 "역대 동상이몽 기록을 싹 다 갈아엎었다. 43살로 최고령 새신랑. 14살 차이로 '동상이몽' 역대 최고 나이차. 그리고 최초로 외국인 아내"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

이지훈 역시 "제가 드디어 여기 나왔다"며 쑥스러워했다. 그는 이어 "아내는 93년생 29살이다. 이름은 미우라 아야네다. 20대에 결혼하고 싶다 해서 지금은 혼인신고 먼저 했다"라고 소개했다.

아야네는 "성이 미우라고 이름이 아야네다. 사람들이 다 편안하게 아야라고 부른다. 직업은 통역이랑 번역을 하고 있다. 2012년부터 대학교 입학을 위해 한국에 왔고 지금 9년째 살고 있다"라고 자신을 소개했다. 연세대 정치외교학과를 졸업한 인재인 아야네를 보고 이지훈은 "인재다. 그런데 저랑 살고 있다"라고 말하며 미소지었다.

그런가 하면 이지훈은 아야네와 함께 신혼생활을 즐기고 있는 집을 공개하기도 했다. 특히 그의 집에는 1층부터 4층까지 배달이 되는 무인 엘리베이터가 있어 눈길을 끌었다. 이지훈은 "5층 형태의 빌라다. 1층에는 부모님, 2층에는 형네 가족, 3층에는 누나네 가족, 4층에는 저희 둘이 살고 있다. 총 사람 18명 반려견 2마리가 살고 있다. 총 생명체 수가 20이다"라고 설명했다.

이지훈은 "집을 완공하고 많은 분들이 '저 집은 원빈 집이어도 못 들어간다'고 하더라. 아내가 쉬운 결정이 아닌데 대인배다. 감사하다"며 "누가 여기 와서 살 수 있을까 했다. 난 솔직히 결혼을 포기했었다"고 털어놨다.

또 이지훈은 연애 시절 얘기를 꺼내기도 했다. 그가 아야네를 향해 "막 불타지는 않았잖아"라고 말하자, 아야네는 "난 그럼에도 불구하고 다가갔지"라며 자신이 먼저 대시한 사실을 털어놨다. 이지훈은 3번이나 아야네를 바람맞혔다고 한다.

아야네는 초등학교 때 모친이 한국 드라마에 빠져 이지훈이 출연하는 드라마 '헬로 애기씨'를 보고 한국어 공부를 시작했다고 한다. 아야네는 "그때 이미지가 왕자님이었다. 반짝반짝 빛났다. 지금은 까만데 그때는 하얬다. 어릴 때 일본 팬미팅에도 갔다. 연예인으로 좋아했는데 대학 들어가고 나서 오빠의 뮤지컬 공연을 보러 가게 됐다"라고 말했다.

두 사람의 첫 만남 장소도 뮤지컬 공연장이었다고 한다. 이지훈은 "지인과 인사를 하던 중 아야네가 있었다. 끝나고 회식 자리에서 처음 인사를 했다"라고 말했다.

아야네는 "처음엔 내가 생각했던 모습과는 달랐다. 이미지 속에서만 살았던 사람인데 내 앞에서 밥을 먹고 얘기하는 걸 보니까 왕자 이미지는 깨졌다"며 "인간적인 모습이 좋았다. 자연스러운 모습에 좋은 인상을 가지게 됐다"라고 했다.

