서울 올해 첫 열대야…작년보다 23일 빨라

서울·인천·수원·대전·광주·부산·창원·제주 등 열대야

[아시아경제 한진주 기자] 12일 서울에서 첫 열대야가 나타났다.

기상청은 서울 등 전국 곳곳에서 밤 사이 최저기온이 25도 이상 유지되면서 첫 열대야가 나타났다고 밝혔다. 서울의 올해 첫 열대야는 지난해(8월4일)보다 23일 빠르다.

낮기온이 30도 이상 높게 유지되면서 따뜻한 공기가 축적되고, 밤사이에 흐린 날씨로 인해 기온이 내려가지 못해 열대야가 나타났다.

열대야는 오후 6시부터 다음날 오전 9시까지 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상을 말한다.

오전 7시 현재 열대야를 기록한 지역과 기온(℃)은 ▲서울 26.3 ▲인천 26.0 ▲수원 25.2 ▲대전 25.4 ▲청주 26.3 ▲광주 25.5 ▲전주 25.4 ▲목포 25.5 ▲여수 25.7 ▲고창 25.3 ▲보성군 25.3 ▲장흥 25.0 ▲진도군 25.0 ▲부산 25.1 ▲창원 25.2 ▲포항 25.9 ▲통영 25.0 ▲거제 25.9 ▲남해 25.3 ▲제주 26.5 ▲고산 25.8 ▲성산 25.5 ▲서귀포 26.2다.

열대야 기록은 오전 9시 이전에 25도 미만으로 기온이 낮아지면 변경될 수 있다.

이날도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효돼있고 15일까지 낮 기온이 32도 이상으로 오르겠다. 습도가 높아 체감온도는 33도 이상, 일부 남부지방과 중부내륙 35도 이상으로 올라 매우 덥겠다. 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있겠으니, 건강관리에 각별히 유의해야한다고 기상청은 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr