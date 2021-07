서울시-한국지역난방공사-에코피스아시아, ‘환경교육 활성화’업무협약

서울시-기업-단체 환경교육 활성화 위해 협력한 첫 사례

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 미래세대가 기후위기 문제의 심각성을 이해하고 에너지 환경문제 해결방법을 효과적으로 학습할 수 있도록 한국지역난방공사, 에코피스아시아와 13일 기후변화체험교육 프로그램 보급 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약에 따라 서울시는 기후변화체험교육 프로그램인 ‘따소미 에코스쿨’을 서울시 환경교육시설·초등학교(20개 학급)에 보급하는 시범사업과 강사양성 교육에 나설 계획이다. ‘2050 탄소중립 서울’ 목표 달성을 위한 환경교육 협력사례로 기업은 환경교육 분야에 사회공헌 사업을 하고, 단체는 환경교육 프로그램 개발?운영, 서울시는 보급과 확산을 담당한다.

시범사업은 서울시 청사 내 기후에너지정보센터, 자치구 기초환경교육센터 중 3개소 담당자를 대상으로 프로그램 운영 교육 실시 후 ‘여름방학 특강’의 형태로 운영할 예정이다. 9~11월에는 초등학교 대상 ‘찾아가는 기후환경교육’을 실시할 계획이다.

김연지 환경시민협력과장은 “기후위기 상황에서 기업의 ESG 경영의 중요성이 날로 커지고 있다”며 “이번 협력사례를 계기로 보다 많은 민간 기업이 환경교육 활성화에 관심을 갖고 투자하도록 협력 문화의 저변을 넓혀가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr